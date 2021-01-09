Пассажирский Boeing упал в море около Джакарты

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил крушение пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air,о его словам, авиалайнер упал в море.

«Это произошло недалеко от острова Мале», — сказал министр.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший по внутреннему маршруту Джакарта — Понтианак, исчез с радаров вскоре после вылета из аэропорта Сукарно-Хатта. По данным сервиса Flightradar24, самолет потерял 10 тыс. футов высоты за минуту. Сообщалось, что он мог упасть в море в районе острова Ланканг, Тысяча островов. Местные жители обнаружили в зоне предполагаемого падения самолета обрывки кабелей, карманы, сиденья, волосы, джинсы, а также фрагменты тел.

Жители острова утверждают, что слышали взрыв в море.

По предварительным данным, на борту самолета находилось 53 взрослых и шестеро детей.

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