Пассажирский Boeing упал в море около Джакарты

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил крушение пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air,о его словам, авиалайнер упал в море.
«Это произошло недалеко от острова Мале», — сказал министр.
Самолет авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший по внутреннему маршруту Джакарта — Понтианак, исчез с радаров вскоре после вылета из аэропорта Сукарно-Хатта. По данным сервиса Flightradar24, самолет потерял 10 тыс. футов высоты за минуту. Сообщалось, что он мог упасть в море в районе острова Ланканг, Тысяча островов. Местные жители обнаружили в зоне предполагаемого падения самолета обрывки кабелей, карманы, сиденья, волосы, джинсы, а также фрагменты тел.
Жители острова утверждают, что слышали взрыв в море.
По предварительным данным, на борту самолета находилось 53 взрослых и шестеро детей.
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