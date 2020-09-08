|
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии
|По инф. polit.ru
|08 Сентября 2020 г.
|
Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс. рублей компенсации старшему сыну погибшего.
Суд также лишил актера водительских прав на три года.
Судья учла, что у Ефремова четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь, которая учится в университете, и взрослые дети, которым он помогает. Он имеет госнаграды и хронические заболевания. Все это и признание вины сочли смягчающим обстоятельством, пишет РБК.
Потерпевшие не будут обжаловать приговор.
Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда. Артист встретил его без эмоций. Он был спокоен и промолчал. Ефремов спокойно протянул руки конвою, который надел на них наручники.
Ранее суд признал Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб 57-летний житель Москвы Сергей Захаров.
Ефремова судили пункту «а» части 4 статьи 264 УК — нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Эта статья предполагает наказание от 5 до 12 лет колонии.
Прокурор просил для Ефремова 11 лет колонии общего режима.
Расследование «дела Ефремова» и судебное разбирательство длились три месяца. В ходе прений гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Защита актера попросила суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
3 сентября Ефремов признал свою вину. Актер признавал ее на следующий день после ДТП, но позже отказывался от своих слов. В последнем слове он говорил, что не прав во всем, но не воспользовался возможностью избежать суда и надеется на справедливый приговор.
Ефремов также говорил, что может не дожить до освобождения из колонии и приговор для него будет смертельным. Защита будет подавать на апелляцию.
Трагедия с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади столицы. Тогда Jeep артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada интернет-магазина. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб.
Мы подробно рассказывали о судебном процесс с участием знаменитого актера:
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •