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Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии
По инф. polit.ru   
08 Сентября 2020 г.
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Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс. рублей компенсации старшему сыну погибшего.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии

Суд также лишил актера водительских прав на три года.

Судья учла, что у Ефремова четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь, которая учится в университете, и взрослые дети, которым он помогает. Он имеет госнаграды и хронические заболевания. Все это и признание вины сочли смягчающим обстоятельством, пишет РБК.

Потерпевшие не будут обжаловать приговор.

Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда. Артист встретил его без эмоций. Он был спокоен и промолчал. Ефремов спокойно протянул руки конвою, который надел на них наручники.

Ранее суд признал Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб 57-летний житель Москвы Сергей Захаров.

Ефремова судили пункту «а» части 4 статьи 264 УК — нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Эта статья предполагает наказание от 5 до 12 лет колонии.

  • Михаил Ефремов слушал приговор с опущенной головой

Прокурор просил для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Расследование «дела Ефремова» и судебное разбирательство длились три месяца. В ходе прений гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Защита актера попросила суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

3 сентября Ефремов признал свою вину. Актер признавал ее на следующий день после ДТП, но позже отказывался от своих слов. В последнем слове он говорил, что не прав во всем, но не воспользовался возможностью избежать суда и надеется на справедливый приговор.

Ефремов также говорил, что может не дожить до освобождения из колонии и приговор для него будет смертельным. Защита будет подавать на апелляцию.

Трагедия с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади столицы. Тогда Jeep артиста вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada интернет-магазина. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб.

Мы подробно рассказывали о судебном процесс с участием знаменитого актера:

Polit.ru

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