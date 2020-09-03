Суд по «делу Ефремова»: актёр признал вину, прокурор требует 11 лет колонии

Михаил Ефремов выступил с неожиданным заявлением в Пресненском суде Москвы. Артист, которого судят за смертельное ДТП на Смоленской площади, заявил, что признает свою вину в аварии.

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По его словам, решение о признании вины далось ему нелегко: «Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину».

Напомним, Ефремов ранее отказывался признавать себя виновным в ДТП, заявляя, что не помнит ничего про тот день. При этом он согласился на компенсации в связи с тем, что его автомобиль участвовал в смертельной аварии.

В ходе прений представитель прокуратуры заявил, что считает вину Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказанной. И потребовал приговорить актера к 11 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима.

— Прошу суд признать Ефремова виновным, — сказал гособвинитель, отметив, что считает возможным исправление актера только в изоляции от общества.

Прокурор также считает, что «Ефремов раскаялся не искренне в совершенном им ДТП».

По инф. rosbalt.ru

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