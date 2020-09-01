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Сколько стоит адвокат Ефремова? Не менее 10 миллионов!
По инф. rosbalt.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Назван размер гонорара адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП. Сумма назвала адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ.

Сколько стоит адвокат Ефремова? Не менее 10 миллионов!


По ее словам, защита Пашаева будет стоить артисту около 10 млн рублей. Бутырина утверждает, что Пашаев обещал Ефремову, что он его освободит.

— За его освобождение он будет должен ему еще заплатить, — добавила Бутырина.

Ранее Ефремов в суде уволил Пашаева и его партнера, а спустя несколько дней заключил с ним новое соглашение.

По инф. rosbalt.ru

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