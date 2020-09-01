Сколько стоит адвокат Ефремова? Не менее 10 миллионов!

Назван размер гонорара адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП. Сумма назвала адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина в эфире телеканала НТВ.

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По ее словам, защита Пашаева будет стоить артисту около 10 млн рублей. Бутырина утверждает, что Пашаев обещал Ефремову, что он его освободит.

— За его освобождение он будет должен ему еще заплатить, — добавила Бутырина.

Ранее Ефремов в суде уволил Пашаева и его партнера, а спустя несколько дней заключил с ним новое соглашение.

По инф. rosbalt.ru

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