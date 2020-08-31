Михаил Ефремов в суде: «Меня приговорили к казни…»

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
В обращении к суду он обратил внимание, что на всех кадрах у него виден след на шее от ремня безопасности.
— Меня приговорили к казни еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших, — сказал Ефремов, призвав выполнить его «последнее желание» — назначить биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности.
Ефремов настаивает, что никогда не садился пьяным за руль.
Однако суд отказался принять ходатайство Ефремова, а прокурор пояснил, что за три месяца биологические следы могли исчезнуть.
Также в суде допросили еще одного свидетеля, который утверждает, что артист был пассажиром в момент аварии. По его словам, после ДТП он видел, как Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья.
— Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Лишь потом я понял, что это Ефремов, — сказал Андрей Гаев.
Свидетель заявил, что в день ДТП он со своим приятелем Александром Кобцом гулял в районе Садового кольца. Он также рассказал, что работает на Рублевском мясокомбинате и живет в общежитии на территории завода, а в день аварии был выходной. Ранее Кобец заявлял в суде, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.
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