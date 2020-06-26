Медики пожаловались на перебои с поставкой онкогематологических препаратов

Президент Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилия Матвеева отметила, что эпидемия коронавируса указала на нехватку запасов лекарств для лечения профильных заболеваний.
Это подтвердил и гендиректор НМИЦ гематологии Минздрава Валерий Савченко. Речь идет об основных лечебных препаратов, которые вдруг стали недоступны для пациентов, что значительно повлияло на качество лечения.
«Происходит достаточно странная ситуация. Эффективные базовые, но дешевые лекарства вдруг исчезают с рынка, и, к сожалению, наши больные в значительном проценте остаются без базовой терапии», — говорит Савченко в комментарии АСИ.
Доктор отметил, что речь идет о дженериках, а не об оригинальных препаратах. Менять на ходу схему терапии тоже нерационально, потому что это потребует изменения схемы лечения, что может повлечь непредсказуемые результаты.
Отмечается, что проблемы с поставками лекарств были еще в начале пандемии, до того, как они могли быть связаны с перекрытием поставок от фармпроизводителей. В связи с этим ФАС пришлось устранять требование, в котором закупка того или иного лекарства должна была бы производиться по минимальной цене.
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