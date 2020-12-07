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Медикам, переезжающим в закрытые города, удвоили выплаты
По инф. rosbalt.ru   
07 Декабря 2020 г.
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Правительство РФ расширило категории медработников, которые могут получать единовременные выплаты при переезде в закрытые города (ЗАТО). А в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере размер компенсаций таким медикам будет удвоен.

Медикам, переезжающим в закрытые города, удвоили выплаты

Как сообщает пресс-служба правительства, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

  • Теперь медработники, переехавшие в ЗАТО, будут получать единовременные выплаты. Врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей. Согласно новым правилам, эти суммы увеличатся в два раза — до 2 млн рублей и 1 млн рублей, для тех, кто приедет работать в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Также предполагается расширение категорий получателей выплат. Все акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переезжающие работать в ЗАТО независимо от места их расположения, будут получать по 500 тыс. рублей единовременно. На Дальнем Востоке и Крайнем Севере выплаты будут в 1 млн рублей.

Для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.

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По инф. rosbalt.ru

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  • Медикам, переезжающим в закрытые города, удвоили выплаты
    Правительство РФ расширило категории медработников, которые могут получать единовременные выплаты при переезде в закрытые города (ЗАТО). А в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере размер компенсаций таким медикам будет удвоен.
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