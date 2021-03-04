Матвиенко посоветовала россиянам планировать невыездной отпуск

Летние отпуска в этом году лучше планировать с поездками внутри страны. Выехать в другие страны будет по-прежнему сложно из-за ковида. Так прокомментировала предстоящий сезон отпусков спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В интервью РИА «Новости» она отметила, что «гарантированно планировать» отдых можно только в России. Тогда не придется бояться, что из-за ковида закроются какие-то границы или какие-то авиарейсы отменят.

Матвиенко также подчеркнула, что в вопросе открытия авиасообщения ситуация зависит не от властей РФ, а от решений других стран об открытии их границ. «А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно», — напомнила она.

Кстати:

Даже в период закрытия границ из-за пандемии ковида ряд околокремлевских чиновников и бизнесменов без особых проблем летали на личных самолетах практически по всему миру. Среди направлений - Австрия, Швейцария, Мальдивы, Кипр и не только.

По словам Матвиенко, границы России с другими странами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с ковидом. Но пока никто не может дать прогноз, когда это произойдет. По мнению экспертов, к лету большинство антиковидных ограничений будет снято. «Мы все этого ждем. Все устали, конечно, от этих ограничений», — признала она.

Матвиенко заверила, что внутри России есть «прекрасные возможности» для туризма и полноценного отдыха. И перечислила: природные красоты и заповедники, неповторимые исторические места, агротуризм. «Настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас», — резюмировала она.

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По инф. rosbalt.ru

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