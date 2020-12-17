«Кругобайкалка» вошла в список инженерных достопримечательностей России

Кругобайкальская железная дорога вошла в первый российский путеводитель по инженерным достопримечательностям.

Гид составила к новогодним каникулам российская ИТ-компания АСКОН. Он адресован всем, кто интересуется историей инженерного дела и ищет новые маршруты для путешествий. В нем представлены различные тематические направления: космос, атомный флот, военная техника, горное дело, металлургия, железные дороги, архитектура. Среди рекомендуемых к посещению мест присутствуют как музеи и исторические объекты, так и действующие инженерные сооружения. Как сообщает пресс-служба компании, гид доступен бесплатно на сайте .

Кругобайкальская железная дорога была выбрана в путеводитель как пример одного из самых масштабных строительных проектов конца 19 – начала 20 веков. По насыщенности инженерными сооружениями – мостами, противообвальными галереями, тоннелями – этой железной дороге в мире нет равных.

Всего в стартовую версию путеводителя вошли 16 мест для путешествий от Мурманска до Владивостока: атомный ледокол «Ленин», Звездный городок, дом архитектора Константина Мельникова в Москве, дамба в Санкт-Петербурге, Шуховская башня на Оке, Калязинская радиоастрономическая обсерватория, Лебединский ГОК, Музейный комплекс УГМК, Владивостокская крепость и другие.

О каждой достопримечательности рассказана ее история, приведены точные координаты, адрес, информация об экскурсиях и неформальные советы путешественникам. Для иллюстраций использованы рисунки, созданные специально для этого проекта.

В будущем путеводитель будет пополняться новыми инженерными объектами, в том числе с участием интернет-пользователей. Предложить свой маршрут для путешествия можно через веб-форму на сайте.

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По инф. Телеинформа

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