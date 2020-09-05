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Шойгу назвал лучшие места для отдыха в России

По инф. Российской газеты   
05 Сентября 2020 г.
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Президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что на просторах нашей страны есть замечательные регионы, где можно получить невероятные впечатления.

Сергей Шойгу назвал лучшие в России места для отдыха и туризма

Сергей Шойгу уверен, что осенью путешественникам стоит побывать на Камчатке, потому что именно в это время года там невероятно красиво. Зимой можно покататься на лыжах, например в Саянах, где одна из самых протяженных в стране горнолыжных трасс (в районе Саяно-Шушенской ГЭС, Республика Хакасия).

Также любителям этого вида спорта по душе придутся трассы в национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) или в природном парке «Ергаки» (Красноярский край). Там девять месяцев в году лежит снег, однако климат более комфортный, чем выше в горах.

Кстати:

— Летом надо сплавляться по рекам, — считает Сергей Шойгу. — Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается. В это время надо ехать на Енисей, Лену. Там в это время солнце хорошее, испарина поднимается над водой, Ленские столбы в мареве. Очень красиво.

По словам президента Русского географического общества, в Европе подобных красот не увидеть, потому что там весна — «это лютики-подснежники». В России же реки «взрываются» в один день, ледоход идет вместе с бревнами: зрелище и сопутствующий «рев» производят сильное впечатление.

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