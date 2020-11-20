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«Ласточкино гнездо» в Крыму посвежело и похорошело
По инф. Парламентской газеты   
20 Ноября 2020 г.
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В Крыму отреставрировали самый известный символ полуострова — знаменитое «Ласточкино гнездо».

В Крыму отреставрировали «Ласточкино гнездо»

Об этом на совещании по вопросам строительной отрасли сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, работы по реконструкции дворца выполнены на сто процентов и на следующей неделе объект будет сдан приёмной комиссии.

  • «Ласточкино гнездо» пришло в упадок во времена, когда Крым входил в состав Украины. В 2016 году российские эксперты заявили об угрожающем состоянии скалы, на которой стоит замок.

В августе 2019 года после детального обследования с привлечением геологов и сейсмологов началась долгожданная реставрация и ремонт замка.

Объект входит в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Проектом предусмотрены противоаварийные работы, которые представляли собой в первую очередь укрепление скального основания площадки перед зданием.

Подрядчик также обязался отреставрировать перемычки оконных и дверных проёмов, цокольную часть входной зоны и башни, стены первого этажа, поверхности каминной трубы, верхние пояса башни. Также специалисты обновили исторические декоративные элементы фасадов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров.

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По инф. pnp.ru

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