Друзьям Путина COVID нипочем: летают куда хотят!

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Так, прошлой весной, в самый разгар пандемии и запретов, в Австрию прилетали два частных джета из России, которые связывают с главами госкорпораций «Роснефть» и «ВЭБ.РФ» Игорем Сечиным и Игорем Шуваловым. Полеты отслеживали западные СМИ и энтузиасты через сервисы ADS-B Exchange, Flightradar24 и другие, пишет Anews.
К примеру, известно, что в начале мая прошлого года Bombardier 6000 с бортовым номером M-YOIL, которым, как доказало агентство Reuters, пользуется Сечин, побывал в Вене. А Gulfstream G650 c номером LX-MOW, принадлежащий, как выяснил Forbes, семье Шувалова, 16 мая буквально на час «залетел» в Зальцбург. Борт пробыл в аэропорту 70 минут и вернулся в Москву.
Австрии пришлось объясняться: в минздраве сказали, что оба джета были допущены к посадке в порядке исключения, которое распространяется на трансферные рейсы без пассажиров. И уточнили: «самолет Сечина» прилетал на техобслуживание, а «самолет Шувалова» «забрал чемоданы».
Напомним, ранее писали, что «самолет Шувалова» и до пандемии часто прилетал в Зальцбург. Там, на берегу озера в австрийских Альпах, у его семьи есть поместье по соседству с виллами и замками европейских миллиардеров. В 2014 году в интервью The New Times Шувалов признал, что «дача» принадлежала зарубежной фирме его жены.
Во время пандемии джет Шуваловых успел посетить Австрию пять или шесть раз, дважды летал в Швейцарию, причем надолго (до полутора месяцев), трижды останавливался в Англии, дважды — Арабские Эмираты и Финляндию.
«Джет Сечина» также несколько раз летал в Австрию, причем один раз — явно на Новый год (прибыл в Вену 29 декабря 2020 года и улетел 5 января 2021-го). Затем летал в Эмираты, Мальдивы и снова в Вену.
Правда, до пандемии Reuters насчитал за 4 года около сотни полетов джетов «Роснефти», совпавших с российскими праздниками и выходными, причем чаще всего летали на Мальдивы.
За пользование бизнес-джетом берется почасовая оплата, около $40 тыс., включая затраты на обслуживание. Слетать из Москвы на Мальдивы и обратно бизнес-классом «Аэрофлота» можно в 10 раз дешевле.
Еще один часто летающий борт — так называемый «самолет Светланы Медведевой». С апреля по июль 2020-го, в период закрытых границ, этот Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM облетел пол-Европы: Рига, Франкфурт, Барселона, Милан, Цюрих, Кипр. Позднее (на католическое Рождество) джет побывал в Индонезии, перед Новым годом — на Кипре, потом — Англия.
Кипр чаще других посещает джет Bombardier Global 6000, который связывают с четой глава ВТБ Андрей Костин — телеведущая Наиля Аскер-заде. По данным трекинг-платформ, в аэропорту Ларнаки этот борт бывает почти каждый месяц, хотя, если судить по Instagram Аскер-заде, она не выезжала на отдых никуда дальше Геленджика, Сочи и Красной Поляны.
Будем честны: ничего удивительного во всем этом нет, все мы знаем, что приближенным Путина дозволено то, о чем другие даже и подумать не могут. И это несправедливость, мягко говоря, расстраивает и даже злит.
Школьник Арсений Костыря из деревни Грановщина в Иркутской области попал в Книгу рекордов России как самый высокий 13-летний мальчик в стране. Мама мальчика признается: от девчонок в школе отбоя нет — ее сына принимают за старшеклассника.
Каждый город России может вызвать свои ассоциации. Например, Санкт-Петербург навевает мысли о дворцах и бандитах, Иваново – о невестах. Что приходит на ум, когда слышишь про Одессу или Ростов – тоже много всего замечательного. Например, Одесса – город-герой, большой морской порт, неповторимый юмор, своеобразный говор. Ростов – прекрасный утопающий в зелени город, здесь мягкий климат, благодатная земля и величественная река Дон. Но при этом также вспоминается еще, что Ростов-папа, а Одесса-мама. Истории неизвестно, кто из уголовной среды первым так эти города остроумно назвал. Но блатное выражение практически сразу прочно вошло в сознание не только воровской среды, но и обычного человека.
От новинок культуры к новинкам литературы! Портал для пожилых «Мои года» познакомит вас с самыми свежими книжными историями – сегодня таких три штуки. Три совершенно разных издания, рассказывающих о познавательных сторонах нашего мира: Джилл Дэвис раскроет тайны деревьев, Дэниел Шектер поведает о главных проблемах нашей памяти, а Ульрике Мозер вспомнит историю туберкулёза – одной из самых страшных болезней прошлого и настоящего.
У Григория Лепса большая семья: жена, две дочки и сын. Однако сам он признаётся, что постоянно работает, чтобы обеспечить семью и редко бывает дома. А побыть наедине со своими мыслями для него является роскошью.
Власти Таиланда планируют изменить правила въезда в страну для путешественников из других стран. Как сообщают местные власти, чтобы отдыхать в стране, туристы, которые сделали прививку от коронавируса, и те, кто еще не прошел вакцинацию, будут обязаны скачать специальное приложение — «Thailand Plus».
В Новосибирске ветерана труда за многолетнюю беспорочную работу в здравоохранении после ухода на пенсию наградили грамотой и несвежего вида веткой кустовой хризантемы. Как рассказала НГС дочь женщины, ее мама была очень расстроена такой оценкой 55 лет работы, в том числе, в условиях пиковых нагрузок. (Конечно, неприятно, что человека за такую работу так отблагодарили, как в душу плюнули. - прим. МГ.)
За минувшие дни произошло несколько важных событий в культурной жизни страны, о которых спешим рассказать вам. В Томском ТЮЗе произошел пожар, и здание с более чем столетней историей серьезно пострадало. Красноярский Театр кукол решил отправиться на гастроли, чтобы показать свои постановки маленьким жителям Крайнего Севера, а посещаемость театров и кино в Крыму повысили с 30% до 75%.
Россияне смогут видеть все свои покупки, оплаченные банковскими картами, в личном кабинете налоговой, заявил глава ведомства Даниил Егоров. Это значит, что все эти данные будет видеть и ФНС. В ведомстве объяснили, что информация о покупках по карте нужна, чтобы упростить получение налоговых вычетов. Опрошенные эксперты считают, что на самом деле у властей другие планы.
Согласно недавно проведенному исследованию Национального университета Ирландии Голуэй (NUI Galway), мобильные интернет-казино не предоставляют опасности для игроков. Если гемблеры периодически играют в игровые автоматы онлайн без денег и без регистрации, то это сводит появление игорной зависимости к нулю. Главную опасность представляют незаконные платформы, которые обещают гемблерам щедрые бонусные начисления и стопроцентный выигрыш. На самом деле сорвать джекпот редко кому удаётся и постоянные игроки применяют различные стратегии для увеличения прибыли с видеослотов.
В интернете состоялась премьера короткометражного документального фильма «Спасем деревянную Рязань». В ленте горожане, а также сторонник «Движения Захара Прилепина» – градозащитник и историк Андрей Петруцкий рассказали о деревянных постройках по улицам Урицкого, 36, Вознесенского, 80, Садовая, 40 и Щедрина, 40 — все эти дома внесены в реестр объектов культурного наследия.
В Сети заработал сервис Deep Nostalgia. Он с помощью искусственного интеллекта позволяет «оживить» практически любое фото — оно начинает поворачиваться и двигать глазами, бровями и ртом. Хотите посмотреть на «живое» фото Владимира Ильича — пожалуйста!
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.