Друзьям Путина COVID нипочем: летают куда хотят!

Даже в период закрытия границ из-за пандемии ковида ряд околокремлевских чиновников и бизнесменов без особых проблем летал на личных самолетах практически по всему миру.

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Так, прошлой весной, в самый разгар пандемии и запретов, в Австрию прилетали два частных джета из России, которые связывают с главами госкорпораций «Роснефть» и «ВЭБ.РФ» Игорем Сечиным и Игорем Шуваловым. Полеты отслеживали западные СМИ и энтузиасты через сервисы ADS-B Exchange, Flightradar24 и другие, пишет Anews.

К примеру, известно, что в начале мая прошлого года Bombardier 6000 с бортовым номером M-YOIL, которым, как доказало агентство Reuters, пользуется Сечин, побывал в Вене. А Gulfstream G650 c номером LX-MOW, принадлежащий, как выяснил Forbes, семье Шувалова, 16 мая буквально на час «залетел» в Зальцбург. Борт пробыл в аэропорту 70 минут и вернулся в Москву.

Австрии пришлось объясняться: в минздраве сказали, что оба джета были допущены к посадке в порядке исключения, которое распространяется на трансферные рейсы без пассажиров. И уточнили: «самолет Сечина» прилетал на техобслуживание, а «самолет Шувалова» «забрал чемоданы».

Напомним, ранее писали, что «самолет Шувалова» и до пандемии часто прилетал в Зальцбург. Там, на берегу озера в австрийских Альпах, у его семьи есть поместье по соседству с виллами и замками европейских миллиардеров. В 2014 году в интервью The New Times Шувалов признал, что «дача» принадлежала зарубежной фирме его жены.

Во время пандемии джет Шуваловых успел посетить Австрию пять или шесть раз, дважды летал в Швейцарию, причем надолго (до полутора месяцев), трижды останавливался в Англии, дважды — Арабские Эмираты и Финляндию.

«Джет Сечина» также несколько раз летал в Австрию, причем один раз — явно на Новый год (прибыл в Вену 29 декабря 2020 года и улетел 5 января 2021-го). Затем летал в Эмираты, Мальдивы и снова в Вену.

Правда, до пандемии Reuters насчитал за 4 года около сотни полетов джетов «Роснефти», совпавших с российскими праздниками и выходными, причем чаще всего летали на Мальдивы.

За пользование бизнес-джетом берется почасовая оплата, около $40 тыс., включая затраты на обслуживание. Слетать из Москвы на Мальдивы и обратно бизнес-классом «Аэрофлота» можно в 10 раз дешевле.

Еще один часто летающий борт — так называемый «самолет Светланы Медведевой». С апреля по июль 2020-го, в период закрытых границ, этот Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM облетел пол-Европы: Рига, Франкфурт, Барселона, Милан, Цюрих, Кипр. Позднее (на католическое Рождество) джет побывал в Индонезии, перед Новым годом — на Кипре, потом — Англия.

Кипр чаще других посещает джет Bombardier Global 6000, который связывают с четой глава ВТБ Андрей Костин — телеведущая Наиля Аскер-заде. По данным трекинг-платформ, в аэропорту Ларнаки этот борт бывает почти каждый месяц, хотя, если судить по Instagram Аскер-заде, она не выезжала на отдых никуда дальше Геленджика, Сочи и Красной Поляны.

Будем честны: ничего удивительного во всем этом нет, все мы знаем, что приближенным Путина дозволено то, о чем другие даже и подумать не могут. И это несправедливость, мягко говоря, расстраивает и даже злит.



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По инф. rosbalt.ru

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