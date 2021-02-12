Малоимущие россияне раз в год могут претендовать на получение единовременной материальной помощи.
О возможности получения дополнительных выплат малоимущим упоминается в постановлении правительства от 19 августа 2020 года, которое расширяет возможности использования средств по социальному контракту. Как пояснил управляющий партнер юридической компании Егор Редин агентству «Прайм», человеку при этом нужно соответствовать определенным требованиям закона.
Для каждого региона сумма единовременной материальной помощи своя: она исчисляется с учетом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов. Так, например, в Брянской области такая выплата составляет 30% от разности между суммой величин прожиточного минимума и общим доходом на всех членов семьи заявителя.
За последние 21 год «число людей с более низкими доходами» в России не уменьшилось, а увеличилось — с 64 млн человек до, как минимум, 74 млн, а вероятнее всего, даже до 80 млн человек с лишним. Поэтому знание о такой выплате будет нелишним: выживать как-то надо.
На нашем сайте читайте также:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Малоимущим полагается: юрист — о выплате , которую можно получить раз в год
Малоимущие россияне раз в год могут претендовать на получение единовременной материальной помощи.
-
Сантехника, электрика – не каждый работы в этой сфере сделает, и лучше обратиться к специалистам
Чтобы в квартире можно было комфортно жить, необходимо о ней заботиться – вовремя делать уборку, ремонт, следить за всеми коммуникациями и прочее. Но некоторые работы вести жильцам не под силу, потому что могут требоваться специфические знания. Например, что-то понимать в электрике или сантехнике точно не каждый сможет. На помощь, если что-то в этой области вышло из строя или в принципе нужно что-либо сделать (например, выбрать трубы и установить их по всей квартире), приходят профессионалы. Если интересует город Москва, то специалистов с нужными услугами можно заказать на сайте.
-
И снова о жестокости в семье: отчим избил мальчика за разбросанные игрушки
В Краснодарском крае расследуется уголовное дело в отношении отчима пятилетнего мальчика. Он жестоко избил сынишку своей возлюбленной. Мама малыша в это время была в гостях.
-
Предсказание погоды на март: будет холодно!
В ряде регионов РФ синоптики ожидают холодный март. Как рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, холодно будет в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в Республике Коми, Ненецком автономном округе, на Северном Кавказе.
-
Рената Литвинова угрожала сломать продюсеру руку, если тот не выплатит положенный гонорар
Талантливая и эксцентричная российская актриса, режиссёр и сценарист Рената Литвинова не перестаёт удивлять своих поклонников, как новыми киноработами, так и подробностями из своей жизни.
-
Эхо простестов в поддержку Навального: возбудили уже почти сотню уголовных дел
В России возбуждено уже 90 уголовных дел после несанкционированных уличных акций в поддержку Алексея Навального. За все время протестов было задержано более 11 тыс. человек. Административные сроки отбывают сотни задержанных, в Москве и Петербурге в тюрьмах не хватало мест.
-
Заметили, что на бананы цены подкочили? Неурожай тому виной!
Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов из Эквадора. Неурожай в этой стране, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40% — с 60 рублей примерно до 82 рублей за 1 килограмм
-
Убийца девочки из Твери недолго гулял на свободе
В Твери задержан 33-летний подозреваемый в убийстве 13-летней девочки из Нелидово. Эта история потрясла многих россиян. Сотрудница ФСИН влюбилась в бывшего заключенного и привела его в дом, а что было дальше, уже всем понятно...
-
В Москве отремонтируют старейший фонтан у Большого театра
В столице принято решение отремонтировать один из старейших фонтанов Москвы — Петровский фонтан у Большого театра или более известный как фонтан Витали.
-
Красноярск попал в топ городов мира с самым грязным воздухом
Опубликован рейтинг городов мира с самым грязным воздухом. В этот прискорбный с экологической точки зрения список попал и Красноярск, причем он находится в первой четверти позиций.
-
В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро
В Петербурге у станции метро «Гражданский проспект» в тестовом режиме заработал первый в городе мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. За три часа работы пункта прививки первым компонентом вакцины сделали двадцать человек, сообщили в администрации Калининского района.
-
«Угадай мелодию» без Пельша: разве такое возможно?
Телеведущий Валдис Пельш оценил возможность существования передачи «Угадай мелодию» без его участия.
-
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев
На хуторе Чапаев Ростовской области состоялось торжественное погребение останков шести неизвестных красноармейцев, которые погибли в январе 1943 года при освобождении Белокалитвенского района от немецких захватчиков.
-
Гений или безумец? В Германии судят врача-изобретателя, который придумал свою вакцину от коронавируса
Уголовное дело возбуждено в отношении немецкого доктора медицинских наук и бизнесмена Винфрида Штеккера. Как установила прокуратура города Любека, 74-летний врач создал возможную вакцину от COVID-19, испытал ее сначала на себе, а потом на своей семье и других добровольцах.
-
Опрос: Об идущих протестах в стране слышал каждый четвертый
80% россиян слышали о прошедших недавно в стране протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политическая обстановка в стране становится все более и более напряженной - многим не нравится тот курс, которого придерживаются власти, а поведение силовиков на акциях протеста и вовсе заставляет содрогнуться, ведь это апогей жестокости и насилия...
-
Бывшего замглавы петербургского УФСИН приговорили к 11 годам за взятку
В Петербурге Колпинский районный суд приговорил бывшего замначальника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко к 11 годам заключения за получение взятки при строительстве СИЗО «Кресты–2».
-
Кадыров отменил масочный режим в Чечне
Глава Чечни Разман Кадыров отменил обязательный масочный режим в республике. Об этом он объявил 10 февраля в своем телеграм-канале. Отметим, что также также маски теперь можно не носить в Удмуртии.
-
Петух-алкоголик и сушёное яблоко: яркие моменты «Королевы бензоколонки»
Культовый статус картины «Королевы бензоколонки» вряд ли кто-то будет оспаривать. Фильм буквально наполнен небольшими эпизодами из настоящей жизни, которые вызовут улыбку даже у самого хмурого зрителя.
-
Популярный египетский курорт обнесли бетонной стеной с колючей проволокой
Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове построили 36-километровую стену с участками колючей проволоки. Конструкция должна обеспечить безопасность на курорте и привлечь туристов. Напомним, что это - один из популярных именно у россиян ("средней руки", что называется) курортов - наряду с аналогичными турецкими. Популярность эта, впрочем, в последние годы резко подупала...
-
Убийцу учительницы из Воронежа поймали
Полиция задержала мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве 47-летней учительницы математики в Воронеже. Им оказался 31-летний уроженец Луганска.