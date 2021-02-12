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Малоимущим полагается: юрист — о выплате , которую можно получить раз в год

По инф. Российской газеты   
12 Февраля 2021 г.
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Малоимущие россияне раз в год могут претендовать на получение единовременной материальной помощи.

Юрист рассказал о выплате, которую можно получить раз в год

О возможности получения дополнительных выплат малоимущим упоминается в постановлении правительства от 19 августа 2020 года, которое расширяет возможности использования средств по социальному контракту. Как пояснил управляющий партнер юридической компании Егор Редин агентству «Прайм», человеку при этом нужно соответствовать определенным требованиям закона.

Для каждого региона сумма единовременной материальной помощи своя: она исчисляется с учетом условий проживания на данной территории, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и прочих факторов. Так, например, в Брянской области такая выплата составляет 30% от разности между суммой величин прожиточного минимума и общим доходом на всех членов семьи заявителя.

За последние 21 год «число людей с более низкими доходами» в России не уменьшилось, а увеличилось — с 64 млн человек до, как минимум, 74 млн, а вероятнее всего, даже до 80 млн человек с лишним. Поэтому знание о такой выплате будет нелишним: выживать как-то надо.

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