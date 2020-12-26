С нового года в России по-новому будут оценивать бедность. И... что изменится?!

По данным Росстата, уровень бедности в России вырос до 13,5 % против 12,7 % во 2-м квартале 2019 года. Процент россиян, которые сами указывают на свое бедственное положение, в несколько раз больше цифр официальной статистики. Так сколько же бедных в России и как считать?

Бедность абсолютная и субъективная

В России используется концепция абсолютной бедности, то есть официально бедными считаются граждане, имеющие доходы ниже установленного прожиточного минимума. Во 2-м квартале 2020 года он составил 11 468 рублей на душу населения.

Кроме абсолютной бедности, которую измеряют статистическими методами, существует бедность субъективная — это когда человек сам оценивает свое финансовое положение.

Как правило, субъективное восприятие сильно расходится с официальными цифрами. Так, Росстат во 2-м квартале 2020 года записал в бедные 13,5 % населения, а согласно опросу Фонда общественного мнения, бедными себя считают 33 % россиян.

«Существуют объективные факторы. Россияне каждый день ходят в магазин, сопоставляют рост цен и своих доходов, естественно, проецируют ситуацию на свою потребительскую корзину и видят: раньше им, условно говоря, хватало на килограмм сахара, а сейчас только на 700 граммов. Не знаю, о какой инфляции в 4,3 % идет речь, когда цены на некоторые продукты выросли за месяц на 30 %. Кроме того, существует психологический фактор, который заставляет большинство людей занижать оценку своего дохода», — предположил доктор экономических наук Сергей Смирнов (НИУ ВШЭ) возможные причины разрыва между субъективными оценками бедности и официальной статистикой.

Субъективное восприятие доходов зачастую зависит от многих факторов — например, от возраста и здоровья, образования и места жительства россиян, выяснили эксперты НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон и Евгения Чернина.

Так, с возрастом и ухудшением здоровья россияне сильнее недооценивают свое финансовое положение. «Этот пессимизм может отражать рост потребностей, связанных с поддержанием здоровья. Увеличение расходов на медицинские нужды снижает уровень жизни человека (даже при том же уровне общих расходов) и, таким образом, снижает самооценку благосостояния», — отмечают ученые.

Менее образованные россияне также склонны недооценивать свои доходы. Возможно, свою роль играет неуверенность в перспективах на рынке труда.

На субъективную оценку влияет место жительства: жители малых населенных пунктов часто считают себя беднее, чем есть на самом деле, в то время как жители региональных центров, Москвы и Санкт-Петербурга настроены более позитивно.

«Столицы выделяются, по-видимому, по причине того, что, несмотря на более высокое неравенство, сам факт жизни в столице увеличивает самооценку социально-экономического статуса респондентов, — сказано в исследовании. — В столицах предоставляются более качественные социальные услуги, а также сама культурная и социальная жизнь более разнообразна, что делает их восприятие более позитивным».

Как считают уровень бедности в мире?

В мире отходят от монетарного измерения бедности, которое принято в России, в пользу комплексной оценки. С 2010 года страны Евросоюза рассчитывают уровень бедности с помощью AROPE — это многомерный индекс риска бедности и социальной исключенности.

Согласно этой методике, используется три критерия. Первый — бедность по доходам. Бедными считаются те, кто имеет доход ниже 60 % от медианной заработной платы по стране. Второй — бедность по «депривациям», или лишениям. Существует список деприваций. В частности, выясняется, может ли семья позволить себе справиться с неожиданными тратами, питаться два раза в день пищей, содержащей протеин, поддерживать жилье в тепле, уезжать в отпуск раз в году, платить в срок по кредиту, ЖКХ, иметь, если захочет, автомобиль? Если семье недоступны более половины из перечисленных деприваций, она переходит в категорию бедных. Третий критерий учитывает уровень занятости трудоспособных членов семьи. Чтобы оказаться в числе бедных, они должны не работать вообще либо трудиться меньше, чем на 20 % от полной ставки.

Достаточно «пройти» всего по одному из этих трех критериев — по доходу, депривациям или уровню занятости, — чтобы человека отнесли к бедным. Такой подход вызывает у экспертов вопросы. Бедными должны считаться те, кто «попал» в эту категорию по всем трем критериям, полагают критики индекса AROPE.

Ставится под сомнение и разумность критерия, касающегося занятости трудоспособных членов домохозяйства: низкая занятость не всегда связана с бедностью.

Много лет шла дискуссия и относительно деприваций. В 2017 году их список был расширен: добавлены «возможности заменить сломанную мебель, изношенную одежду новой, иметь две пары подходящей обуви, по одной на каждый сезон, тратить небольшое количество денег на себя каждую неделю, иметь регулярный досуг, встречаться с друзьями или семьей за столом, по крайней мере, раз в месяц, платить за подключение интернета».

В США используется такой же подход к расчету уровня бедности, как и в России, то есть прожиточный минимум определяется исходя из стоимости потребительской корзины. Но особенность американского подхода состоит в том, что доля расходов на покупку продуктов питания в минимальной потребительской корзине должна составлять не более трети всех расходов, в России же продовольственная часть составляет половину корзины.

С 1 января 2021 года Минтруд перестанет рассчитывать стоимость потребительской корзины, потому что Россия переходит с американской модели оценки бедности на европейскую. Прожиточный минимум на душу населения будет определяться исходя из медианного дохода (это величина, относительно которой у половины населения заработная плата выше, а у другой половины — ниже) и составит 44,2 % от него, или 11 653 рубля.

Государство и экономисты продолжают искать оптимальный подход к методике расчета уровня бедности. По словам доктора экономических наук Сергея Смирнова, реальной величины бедности существовать не может, потому что у всех людей разные потребности и представления о границе бедности, зачастую не совпадающие с позицией официальных ведомств.

«От подобных расчетов отказаться нельзя, потому что вся система социальной поддержки населения основана на количественных критериях, на чисто статистических доходных показателях. Никуда мы от этого не денемся», — резюмировал эксперт.

Представления о бедности у каждого человека свои. Иной и с корочкой хлеба, но наполненный эмоциями от искусства, может чувствовать себя очень богатым. Но это, конечно, образно. А в реальности – цены на товары и услуги растут, зарплаты чаще стоят на месте или урезаются, пенсии не прибавляются так, как обещалось при протаскивании пенсионной реформы. Нечему радоваться в плане доходов! И какая модель применяется для оценивания бедности, не все ли равно, если шире карман россиян от этого все равно не становится?

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