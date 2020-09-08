«Немного пересидел»: Лукашенко дал интервью российским журналистам

Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам, в котором признался, что «немного пересидел» на своем посту.

«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь», — сказал президент на фоне масштабных протестов в стране.

Лукашенко вновь подчеркнул, что протесты организованы из-за рубежа, в частности, за ними стоят США. По его словам, организаторы действуют через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике класс «буржуйчиков».

Глава государства признал при этом, что есть у народного гнева и внутренние причины, так как выросшее молодое поколение «хочет власти».

Лукашенко заявил, что проинформирован о ситуации с задержанием члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает его правильным. Согласно утверждению президента, Колесникова хотела «убежать» на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра.

Добавим, с августа белорусы выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, согласно которым победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко.

Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:

По инф. rosbalt.ru

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