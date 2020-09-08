«Немного пересидел»: Лукашенко дал интервью российским журналистам

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
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Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам, в котором признался, что «немного пересидел» на своем посту.
«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь», — сказал президент на фоне масштабных протестов в стране.
Лукашенко вновь подчеркнул, что протесты организованы из-за рубежа, в частности, за ними стоят США. По его словам, организаторы действуют через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике класс «буржуйчиков».
Глава государства признал при этом, что есть у народного гнева и внутренние причины, так как выросшее молодое поколение «хочет власти».
Лукашенко заявил, что проинформирован о ситуации с задержанием члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и считает его правильным. Согласно утверждению президента, Колесникова хотела «убежать» на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра.
Добавим, с августа белорусы выходят на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа, согласно которым победу в шестой раз одержал Александр Лукашенко.
Мы продолжаем следить за тревожными событиями в Беларуси. Предыдущие обзоры событий и мнений:
Встречаем новый вторник с ещё одной подборкой значимых событий культурного Интернета. На этот раз мы предлагаем вам взглянуть на самые свежие концерты и спектакли, которые только-только умудрились пробраться в сети Всемирной паутины.
Парадокс нынешней российской власти заключается в том, что она сама, равно как и ее структура, при всей своей публичности в какой-то степени остается своего рода закрытым клубом, который никогда не анонсирует свои действия, а лишь выкатывает на суд общественности уже готовые решения, фактически ставя население перед свершившимся фактом. Традиция не объяснять гражданам суть происходящих вещей, не озвучивая практически ничего из имеющего значение в масштабах страны, сложилась в России уже давно. Даже когда кто-то из высокопоставленных представителей власти берется говорить о происходящем, выходит, как правило, набор заученных тезисов о стабильности, продуманной стратегии и неподвластных никому негативных внешних факторах.
Дмитрий Власкин, известный по ситкому «Физрук», исполнил роль знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Премьера многосерийной драмы «В созвездии Стрельца» состоялась на «Первом канале» (мы об этом, напомним, писали).
Привет всем любителям беттинга. Сегодня аналитики сайта подготовили обзор, просмотрев который, можно будет выбрать хорошего букмекера. Это особенно актуально для новичков, ведь учиться лучше на чужих ошибках. Да и для кошелька, а также нервных клеток так намного безопаснее.
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