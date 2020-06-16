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Российская писательница Людмила Улицкая удостоена немецкой премии имени Зигфрида Ленца за 2020 год. Размер награды составляет 50 тысяч евро или 4 миллиона рублей.
Церемония вручения пройдет 19 марта 2021 года в ратуше Гамбурга. Премия присуждается иностранным писателям за творчество, «близкое по духу» с произведениями немецкого новеллиста и драматурга Зигфрида Ленца (1926–2014) — одного из самых знаменитых современных авторов романов и рассказов немецкой литературы после Второй мировой войны.
По словам представителей Фонда Зигфрида Ленца, Улицкая — «выдающаяся писательница России». «Ее романы и рассказы отражают трагедию 20 столетия, эпоху тирании и геноцида. Разнообразные и многогранные персонажи в ее повествовательном мире борются за выживание», — отмечают члены жюри. Улицкая из их судеб создает «грандиозную ткань, которая связывает настоящее и прошлое, религиозное с политическим, общественное с личным», отметили в фонде.
Людмила Улицкая родилась 21 февраля 1943 года в городе Давлеканово в Башкирской АССР в еврейской семье, которая находилась в эвакуации. Среди произведений писательницы — «Казус Кукоцкого», «Ниоткуда с любовью», «Сквозная линия», «Даниэль Штайн, переводчик».
Улицкая является лауреатом премии «Русский Букер» (2001), став первой женщиной, получившей эту награду, премии «Большая книга» (2007, 2016) и др. Произведения Улицкой переведены на 25 языков. Кроме того писательница ведет активную общественную деятельность. В 2008 году Улицкая основала Фонд по поддержке гуманитарных инициатив, она также входит в число учредителей «Лиги избирателей».
А вот какие публикации об этой талантливой писательнице есть на нашем портале для пожилых:
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