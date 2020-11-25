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Лечение ковида в регионах — на помощь спешат врачи столичные
По инф. Российской газеты   
25 Ноября 2020 г.
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Бригады медиков федерального уровня отправятся еще в пять российских регионов, где окажут помощь коллегам в лечении амбулаторных больных коронавирусом.

Бригады медиков федерального уровня помогут еще 5 регионам в борьбе с COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Амбулаторное ведение пациентов — это тот блок, который нам позволяет сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам​​​», — отметил Мурашко.

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Субъекты РФ по-разному справляются с этой задачей, признал он. «В пяти регионах все-таки мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются именно бригады специалистов федерального уровня», — сказал министр.

  • Мурашко напомнил, что на прошлой неделе такие бригады работали в Пермском крае, в Республике Алтай, в Новосибирской, Амурской, Иркутской, Кемеровской областях и в Крыму. Сейчас продолжается работа федеральных медиков в Томской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае.

Такие выезды позволяют четко выстроить систему, помочь внедрить уже отработанный опыт в других регионах, а также разгрузить службу скорой помощи, отметил глава Минздрава.

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