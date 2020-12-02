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Кто выйдет на пенсию в 2021 году?
По инф. Парламентской газеты   
02 Декабря 2020 г.
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Страховые пенсии по старости в 2021 году будут назначаться при соблюдении трёх условий: достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет страхового (рабочего стажа) и 21 пенсионного коэффициента.

Напомним, возраст выхода на пенсию в 2021 году для мужчин достигнет 61,5 года, для женщин — 56,5 года.

Как пояснила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, согласно действующему законодательству, страховые пенсии по старости в России назначаются при соблюдении этих трёх условий.

Елена Бибикова напомнила, что страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам с января 2021 года будут проиндексированы на 6,3%, в среднем — на тысячу рублей. Конкретный размер повышения выплат зависит от того, какую пенсию человек получал в этом году: «То есть если, к примеру, в этому году человек получает 20 тысяч рублей, то 6,3% составит чуть больше, чем 1200 рублей; если пенсия меньше, например 15 тысяч рублей, то 6,3 процента — это около 900 рублей».

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По инф. Парламентской газеты

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