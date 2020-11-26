Когда появилась на свет детская передача «Спокойной ночи, малыши!»?

Продумывать передачу, писать сценарии и создавать эскизы начали 26 ноября 1963 года, а в свет первый выпуск вышел 1 сентября 1964 года. Таким образом, сегодня любимой детской передаче детей 70-80х годов рождения исполнилось 57 лет.

Идея создания передачи принадлежит Валентине Фёдоровой, которая тогда была ответственной за программы для детей и юношества на центральном телевидении СССР.

Продумывать передачу, писать сценарии и создавать эскизы начали 26 ноября 1963 года, а в свет первый выпуск вышел 1 сентября 1964 года. Это бы прямой эфир — картинки с закадровым текстом. Потом программа стала более разнообразной — для зрителей устраивали кукольные спектакли, небольшие пьесы, где участвовали артисты МХАТа и Театра Сатиры. На съёмки приглашали дошкольников. В создании передачи участвовали детские писатели и поэты — Эдуард Успенский, Агния Барто, Александр Курляндский, Андрей Усачёв, Роман Сеф.

А первым ведущим передачи стал актёр Владимир Ухин, которого маленькие зрители знали как дядю Володю. Он вёл «Спокойной ночи, малыши!» 30 лет. Всего у передачи было больше 30 ведущих — кто-то приходил на несколько выпусков, а кто-то оставался с Хрюшей, Филей, Степашкой и преданными зрителями на годы.

Одним из ведущих стал дядя Коля — бывший профессиональный боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев. Он рассказывал, что любил передачу с самого детства, а теперь её смотрят и его дети. Ведя передачу, депутат разговаривает со зрителями о здоровом образе жизни, ценности занятий спортом. Например, в выпуске «Зачем нужна сила?» вместе с Филей и тигрёнком Муром Валуев рассказал ребятам о единоборствах, и о том, что такие правила, как честность, уважение и контроль над собой в этом деле важны не меньше, чем сами приёмы борьбы.

Что касается кукол-персонажей, известных сегодняшним зрителям, они стали появляться в передаче с конца 1960-х. Их озвучивали актёры театра Образцова и других московских театров. Первым был пёс Филя — он в эфире больше полувека, с 1968 года. В начале 1970-х к нему присоединились поросёнок Хрюша и заяц Степашка. А ворону Каркушу ввели в 1982 году.

А в новом веке появилось ещё несколько персонажей: в 2002 году — медвежонок Мишутка, а в 2014-м — тигрёнок Мур. Последнего подсказал создателям современной передачи президент Владимир Путин, писала «Российская газета», ссылаясь на слова замглавы контрольного управления президента РФ Анатолия Кириенко и председателя совета директоров ТРК «КЛАСС!» Александра Митрошенкова. По их мнению, введение такого героя — это еще один шаг в поддержке проекта по сохранению амурского тигра, который курирует Владимир Путин. Сначала Мур был анимированным, а потом сделали и куклу.

Озвучивают персонажей российские актёры: Хрюшу — Оксана Чабанюк, Филю — Андрей Нечаев, Каркушу, которая появляется в передаче периодически — Людмила Бурмистрова, Мишутку — Галина Марченко, которая иногда озвучивает и других персонажей. А роль Степашки несколько десятков лет продолжает озвучивать заслуженная артистка России Наталья Голубенцева.

За много лет у передачи сложилась устойчивая программа — сначала ребята наблюдают за сценкой с ведущим и любимыми персонажами и узнают что-то полезное — например, как правильно переходить дорогу, — потом смотрят мультфильм и в завершение слышат традиционное пожелание: «Спокойной ночи, девочки и мальчики!».

А вот несколько интересных историй о незабвенных ведущих «Спокойной ночи, малыши!»:

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По инф. Парламентской газеты

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