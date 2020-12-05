ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
2020-11-07-16-54-21
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Книги по саморазвитию оказались самыми продаваемыми за последние десять лет
По инф. Российской газеты   
05 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Рейтинг самых продаваемых в интернете за последние 10 лет книг возглавили труды психологов и коучей. Лидер среди художественных произведений роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» лишь на четвертом месте.

Книги по саморазвитию оказались самыми продаваемыми за последние десять лет

Бесспорным же лидером стала книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду». Как подсчитали в маркетплейсе Ozon, с 2017 года, когда она поступила в продажу, ее заказали и купили более 100 тысяч раз. Профессиональные психологи часто критикуют коллегу за слишком нарочитое упрощение, но, видимо, это и нравится читателям, которые хотят получить ответы на свои вопросы прямо здесь и сейчас.

Лишь немного отстала от лидера еще один бестселлер — «7 навыков высокоэффективных людей» бизнесмена, оратора, консультанта и коуча Стивена Кови. Лучшей рекламой для книги стало то, что ее читали и нахваливали Билл Клинтон, Ларри Кина и Стивен Форбс. Кстати, она единственная за 10 лет наблюдений ни разу не выходила из топа самых продаваемых.

Замыкает тройку лидеров писательский труд еще одного популярного отечественного психолога Людмилы Петрановской «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Видимо, совладав с собственными комплексами и добившись личностного роста, читатели вспоминают, что на самом деле мы все родом из детства, и начинают искать точки соприкосновения с собственными детьми.

На четвертой строчке — первое из художественных произведений «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. И даже то, что роман входит в десятку самых длинных романов, а Рэнд написала больше 1000 страниц, никого не останавливает.

В топ-10 также вошли книги «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, «После трех лет уже поздно» Масару Ибуки, «Подсознание может все» Джона Кехо, «Альбом по развитию речи для самых маленьких» Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» Адель Фабер и Элейн Мазлиш.

  • Новости культурной жизни для уже «всякое видавших» - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 