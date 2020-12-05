Книги по саморазвитию оказались самыми продаваемыми за последние десять лет

Рейтинг самых продаваемых в интернете за последние 10 лет книг возглавили труды психологов и коучей. Лидер среди художественных произведений роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» лишь на четвертом месте.

Бесспорным же лидером стала книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду». Как подсчитали в маркетплейсе Ozon, с 2017 года, когда она поступила в продажу, ее заказали и купили более 100 тысяч раз. Профессиональные психологи часто критикуют коллегу за слишком нарочитое упрощение, но, видимо, это и нравится читателям, которые хотят получить ответы на свои вопросы прямо здесь и сейчас.

Лишь немного отстала от лидера еще один бестселлер — «7 навыков высокоэффективных людей» бизнесмена, оратора, консультанта и коуча Стивена Кови. Лучшей рекламой для книги стало то, что ее читали и нахваливали Билл Клинтон, Ларри Кина и Стивен Форбс. Кстати, она единственная за 10 лет наблюдений ни разу не выходила из топа самых продаваемых.

Замыкает тройку лидеров писательский труд еще одного популярного отечественного психолога Людмилы Петрановской «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Видимо, совладав с собственными комплексами и добившись личностного роста, читатели вспоминают, что на самом деле мы все родом из детства, и начинают искать точки соприкосновения с собственными детьми.

На четвертой строчке — первое из художественных произведений «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. И даже то, что роман входит в десятку самых длинных романов, а Рэнд написала больше 1000 страниц, никого не останавливает.

В топ-10 также вошли книги «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, «После трех лет уже поздно» Масару Ибуки, «Подсознание может все» Джона Кехо, «Альбом по развитию речи для самых маленьких» Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» Адель Фабер и Элейн Мазлиш.

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