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Какие сюрпризы преподнесет погода в конце июня?
|По инф. rosbalt.ru
|26 Июня 2020 г.
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В ряде регионов России в ближайшие дни ожидаются очередные температурные аномалии. Как сообщает Гидрометцентр, сюрпризы погода преподнесет в период с 25 июня по 4 июля.
Так, температура выше нормы на 4-8 градусов ожидается в ряде регионов азиатской части страны, в том числе в Якутии, Ямало-Ненецком АО, Красноярском крае, Иркутской области. На этой территории будет около плюс 20 градусов.
При этом на Волге и на Урале температура будет на 4 градуса ниже нормы — около 12-16 градусов тепла. Речь идет о территориях Приволжского и Уральского федеральных округов.
Напомним, ранее сообщалось, что Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) при ООН обеспокоила аномальная жара в якутском Верхоянске. В этом городе за полярным кругом 20 июня впервые зафиксировали температуру плюс 38 градусов. Верхоянск считается одним из самых холодных мест на Земле.
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