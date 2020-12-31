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Как правильно встретить год Металлического Быка?
По инф. rosbalt.ru   
31 Декабря 2020 г.
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Генеральная уборка, цитрусовые и правильно подобранный декор позволят встретить ночь с 31 декабря на 1 января по фэн-шуй. Советами с поделилась руководитель Санкт-Петербургского центра фэн-шуй Олеся Рунова.

Как правильно встретить год Металлического Быка?

По ее словам, необходимо сделать генеральную уборку, чтобы подготовить место для Нового года и смести невезение. При этом первые несколько дней после праздника не стоит убираться, иначе можно смести удачу.

«Заполните квартиру апельсинами и мандаринами. Они символизируют золото, возрождение и рост, обеспечат вашему дому достаток и процветание в будущем году. Среди новогодних украшений обязательно должны быть с золотистым и серебристым цветом, и чем больше, тем лучше. Эти цвета символизируют финансовое благополучие», — рассказала Рунова.

Она напомнила об обязательной составляющей праздника: хлопушках, петардах, бенгальских огнях и фейерверках.

«Создайте максимум шума и яркости. Тем самым вы отгоните злых духов и выразите радость наступившему году», — объяснила эксперт.

Благосклонность Металлического Быка можно получить за счет новогоднего декора золотистых или серебристых оттенков.

«Привилегии приближающегося года — роскошь и пафос. Помимо стандартной символики, проявите изобретательность и немного фантазии — нарядите дом необычными вещами. Например, расставьте металлические вазы с фруктами или развесьте золотистые колокольчики», — отметила Рунова.

Она посоветовала приготовить новогодние блюда самостоятельно. Удачным выбором окажутся устрицы, которые представляют собой удачу и успех, рыба, олицетворяющая излишки, и салат-латук, приносящий в дом богатство и процветание.

«Год Металлического Быка, само собой, предполагает наличие металлических оттенков в цвете в одежде. Лучше не одеваться в одежду слишком ярких цветов, особенно красную. Однако, подбирая наряд, не стоит забывать о главном — праздничном настроении. Порадуйте Быка улыбкой и уверенностью в том, что Новый год обязательно принесет перемены к лучшему», — добавила специалист по фэн-шуй.

По ее словам, не стоит дарить близким и знакомым, родившимся в год Быка, подарки с изображением животного, поскольку это может принести лишние проблемы.

«То же самое касается и украшения новогоднего стола, не размещайте символ года, если знаете, что среди гостей будет кто-то рожденный в год Быка, это также может принести этому человеку в новом году дополнительные неприятности», — подытожила эксперт.

Наступающий 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Он наступит с 12 февраля по лунному календарю.

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По инф. rosbalt.ru

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