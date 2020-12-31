Как безопасно украсить дом новогодней иллюминацией?

В МЧС рассказали, как можно украсить свой дом новогодней иллюминацией и при этом избежать пожара.

Руководитель отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков в целях предотвращения пожаров призвал россиян использовать для украшения домов на новогодние праздники только исправную иллюминацию, дополнительно не украшать гирлянды ватой и не завешивать их горючими материалами.

Также стоит проверить исправность проводов, их изоляцию, исправность розеток и самих лампочек.

Представитель МЧС обратил внимание, что нужно разделять гирлянды, которые используются в помещении, и гирлянды, которые могут применяться только на улице. Зобков предупредил, что ни в коем случае гирлянды нельзя завешивать горючими материалами, дополнительно украшать ватой. По его словам, желательно использовать гирлянды на батарейках и не оставлять детей без присмотра со включенной иллюминацией.

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По инф. rosbalt.ru

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