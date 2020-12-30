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Планируете подарить в Новый год деньги? Подержите сперва их на морозе!

По инф. Российской газеты   
30 Декабря 2020 г.
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Наличные деньги — не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов. Медики рассказали о том, как обезопасить купюры и того, кому они предназначены.

Врачи рассказали о правилах вручения денег в качестве подарков на Новый год

«Вирусы гриппа и коронавирус обычно дольше живут на твердых поверхностях и в теплой влажной среде. При этом жару СОVID-19 не любит. На поверхностях, которые обработали дезинфицирующими средствами, он просто погибнет», — цитирует РИА Новости завкафедрой вирусологии РМАНПО Елену Малинникову.

Вирус сохраняется на купюрах, если на них успел чихнуть простывший человек, разъясняют медики. Однако спустя несколько проведенных часов в сухом, хорошо проветриваемом, холодном месте, количество вируса на поверхностях резко уменьшается и в итоге он гибнет. Поэтому прежде чем складывать деньги в подарочный конверт специалисты советуют подержать их при минусовой температуре.

«Коронавирус очень чувствителен к холоду. Даже минимальный минус способен убить его в течение часа, а если мороз будет около десяти градусов, то для устранения вируса хватит минуты», — поясняет специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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