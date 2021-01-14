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Как пополнить бюджет после праздников?

По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2021 г.
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Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Инга Корягина дала простые советы, как восполнить бюджет после новогодних праздников.

Продать ненужные подарки: Эксперт научила, как пополнить бюджет после праздников

«У многих с окончанием праздников закончились и деньги», — констатировала она, порекомендовав тем, кто столкнулись с нехваткой финансов продать ненужные подарки. Эксперт также считает полезным обращать внимание на скидки в магазинах и распродажи для восстановления бюджета.

«Я рекомендую в таких случаях при покупках искать лучшие цены. Также можно вернуть деньги за ненужные подарки или выставить их на продажу», — отметила Корягина, сообщает агентство «Москва».

Кроме того эксперт призвала самостоятельно заниматься приготовлением еды, чтобы сэкономить, и заняться планированием бюджета.

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