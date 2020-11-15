Как делать сбережения и сохранять накопления – вопрос не праздный. Что же советуют?

В условиях распространения коронавируса и негативном влиянии связанных с ним ограничительных мер на экономику страны (и не только нашей), люди все чаще задумываются о накоплении средств. Вообще откладывать энную сумму денег на всякий случай – хорошая привычка не только в период пандемии. Но сейчас этот навык становится особенно актуальным. И ниже найдутся полезные советы экспертов по эффективному накоплению средств, которые, стоит думать, обязательно пригодятся.

Стоит копить деньги с любого дохода

Прежде всего, нужно научиться откладывать с любого дохода конкретный процент.

Лучше всего иметь отдельный счет или карточку, куда нужно закидать проценты от любых доходов. При этом, объем процентов связан, прежде всего, с объемом поступлений.

Деньги нужно откладывать регулярно и систематически, без каких-либо пропусков. Наилучшим решением для накопления является введение автоматического перевода на вклад. Клиент в своем банке может установить, конкретную дату и сумму, которая будет сама списываться.

Для экономии и накопления нужно максимально использовать дебетовую карту. У подобных карт есть кешбэк на остаток. Наилучшим решением будет перевод денег от лишней и необязательной покупки на отдельный счет. Средства вместо необдуманного приобретения пойдут на накопительный счет.

Лучше всего себя самого останавливать, когда возникает желание приобретения ненужной вещи.

Хорошей привычкой будет также ежедневное округление остатка на карточке, переводя мелочь на отдельный счет. Когда на карте остается ₽10 125, то 126 руб. идут в сберегательную копилку. Есть интересное правило, гласящее, что перед любым незапланированным приобретением, нужно на месяц отложить решение о его реализации. Это правило относится к людям, приобретающим новые смартфоны, ноутбуки или иные гаджеты, после их релизов.

Не стоит предаваться панике от меняющегося курса валют

Финансовые коучи на своих занятиях неустанно повторяют: верить якобы инсайдерской информации о том, что курс скоро взлетит или просядет, не стоит. Подобные «тайные знания», полученные сомнительными путями, только повышают градус тревожности. Настоящие профи ценные данные не «сольют», а вот для спекуляций на легковерных согражданах подобные вбросы работают отлично.

Подкованность в вопросах экономики – это не дар свыше, который дается лишь избранным. Получить базовое представление о том, как стоит приумножать личные средства, где можно сэкономить, какие инструменты доходности пользуются спросом – все это можно сделать в свободном доступе бесплатно, даже не имея профильного образования. Полученные общие знания пригодятся при построении плана накоплений или при разработке стратегии перевода рублевых сбережений в долларовые.

Если курс валюты падает, что можно предпринять?

Российский эксперт в сфере финансов и экономики Игорь Николаев рассказал, что делать с накопленными сбережениями в рублях при падении курса валюты. Чтобы не потерять средства при девальвации национальной валюты, необходимо придерживаться стратегии.

Не рекомендуется во время девальвации национальной валюты менять все сбережения на доллары или евро. Стоит подождать стабилизации курса. Многие граждане теряют часть средств потому, что меняют рубли на доллары в неудачное время.

Решение о продаже рублей зависит и от суммы сбережений. Если она маленькая (до 100 тыс. рублей), менять национальную валюту на иностранную нет смысла. Также не рекомендуется продавать рубли в том случае, если эти деньги планируется вскоре потратить.

Если сумма накоплений большая, эксперты рекомендуют создать из нее валютный портфель. Состоять он должен как минимум из 2 валют — национальной и иностранной. Лучше всего треть суммы обменять на евро, а остальные деньги разделить на доллары и рубли. Также можно купить менее популярные валюты, но стабильные. К примеру, швейцарские франки или японские иены.

Валютные обязательства на себя сейчас лучше не брать

Одним из главенствующих правил здорового семейного бюджета считается отказ от валютных обязательств. Это могут быть:

кредиты;

займы у знакомых;

ипотека.

Брать деньги у кого-либо нужно только в той валюте, в которой человек получает зарплату. В противном случае можно попасть едва ли не в финансовое рабство из-за разницы курсов, что особенно актуально на фоне быстро меняющегося курса.

Предложение разделить денежные ресурсы, чтобы сформировать сбережения в разных валютах, является актуальным. Только делать такие заготовки стоит до того, как на валютном рынке начинаются новые волнения, что позволит приобрести иностранную валюту по более выгодной стоимости.

Когда рынок все же падает, а на руках у гражданина только сбережения в рублях, поздно бежать в обменник. Нужно принять тот факт, что обесценивание состоялось, и смириться со случившимся. Поменять остатки нацвалюты стоит уже после того, как все уляжется, иначе можно потерять еще больше.

Поведение российской валюты и что с рублем может быть дальше

Несмотря на прогнозы экспертов, после выборов нового президента США курс рубля начал стремительно расти по отношению к доллару. Впервые за 2 месяца доллар подешевел до 76 рублей за единицу. Такая же ситуация прослеживается с евро. Приобрести 1 евро по состоянию на 10 ноября можно за 90 рублей 47 копеек.

Укрепилась российская валюта из-за роста цен на «черное золото» на мировом рынке. Подорожала нефть после того, как компания Pfizer сообщила общественности о финале тестирования новой вакцины от коронавируса.

Улучшилась ситуация и на отечественном рынке ценных бумаг. Индекс Московской биржи 9 ноября вырос на 3%. Такие значения в последний раз фиксировались 20 сентября.

В будущем рубль может столкнуться с девальвацией. Текущий успех российской валюты сменится падением. Так считает аналитик Степан Демура. Он прогнозирует, что доллар значительно взлетит по отношению к рублю уже в начале 2021 года.

По мнению Степана, обесцениваться отечественная валюта будет постепенно. Сначала доллар достигнет отметки 100 рублей за единицу, а до конца следующего года может подорожать до 250 рублей.

Степан Демура заявляет, что в конце декабря текущего года доллар вырастет в цене по отношению к российской валюте до 97 рублей за единицу. По мнению аналитика, страдать будет из-за роста американской валюты не только Россия. Наблюдаться крах экономики будет и в других влиятельных государствах мира.

Степан Демура посоветовал жителям Российской Федерации уже сейчас менять сбережения в рублях на доллары или золото.

Аналитик получил популярность в России после того, как в 2008 году предсказал всемирный финансовый кризис. Также он предвидел крах рубля в 2014 году.

Экономическая ситуация сейчас сложная и на этой волне финансовые советы по поводу накопления и сохранения личных средств будут как нельзя кстати. Есть над чем поразмыслить в данной публикации, согласитесь, да и другим стоит показать, ведь лишними знания в такой сфере точно не бывают.

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...