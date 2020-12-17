Полезная финансовая привычка – откладывать в копилку

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Одна из самых полезных финансовых привычек — ежемесячно откладывать с полученных доходов минимум 5-10 % на банковский вклад, а лучше инвестировать.
«Инвестировать сегодня можно со ста рублей. Лучше небольшими суммами, но регулярно. Это принесет больше плодов, чем накопить один раз большую сумму и вложить в ценные бумаги. Нужно отдавать отчет, что всегда существует риск таких вложений», – рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
Если есть оформленные кредиты, хотя бы раз в квартал стоит отслеживать процентную ставку по рынку. Возможно, имеет смысл рефинансировать свой заем. Лучше обойтись вовсе без них, но это непростая задача. Например, можно откладывать от каждой зарплаты 1/12 от суммы на будущие крупные покупки. Тогда деньги на глобальные траты можно будет брать не у банка, а из своего резервного фонда.
Анализ своих доходов не менее полезная и важная привычка. Проверьте свои траты, возможно, есть шанс получить какие-то налоговые вычеты.
«Заниматься этим вопросом нужно регулярно, а особенно перед подачей декларации, чтобы вернуть излишне уплаченные налоги. Возврат средств можно потратить на летний отдых, это тоже позволит сэкономить бюджет», — заключила эксперт.
Как не профукать честно нажитое... Целая наука! - по ссылке.
Как сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров, основное влияние на подорожание хлеба оказывает торговая наценка, достигающая 35 процентов, и низкий уровень конкуренции в хлебопекарной отрасли в регионах.
Актер театра и кино Александр Домогаров не любит делиться с журналистами новостями о своей личной жизни. О женитьбе Домогарова догадались его поклонники - артист начал носить на безымянном пальце правой руки обручальное кольцо.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис. Такой прогноз дал глава международной организации, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.
В отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального участвовали восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы, следует из совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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