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Полезная финансовая привычка – откладывать в копилку
По инф. Парламентской газеты   
17 Декабря 2020 г.
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Одна из самых полезных финансовых привычек — ежемесячно откладывать с полученных доходов минимум 5-10 % на банковский вклад, а лучше инвестировать.

«Инвестировать сегодня можно со ста рублей. Лучше небольшими суммами, но регулярно. Это принесет больше плодов, чем накопить один раз большую сумму и вложить в ценные бумаги. Нужно отдавать отчет, что всегда существует риск таких вложений», – рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Если есть оформленные кредиты, хотя бы раз в квартал стоит отслеживать процентную ставку по рынку. Возможно, имеет смысл рефинансировать свой заем. Лучше обойтись вовсе без них, но это непростая задача. Например, можно откладывать от каждой зарплаты 1/12 от суммы на будущие крупные покупки. Тогда деньги на глобальные траты можно будет брать не у банка, а из своего резервного фонда.

Анализ своих доходов не менее полезная и важная привычка. Проверьте свои траты, возможно, есть шанс получить какие-то налоговые вычеты.

«Заниматься этим вопросом нужно регулярно, а особенно перед подачей декларации, чтобы вернуть излишне уплаченные налоги. Возврат средств можно потратить на летний отдых, это тоже позволит сэкономить бюджет», — заключила эксперт.

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По инф. Парламентской газеты

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