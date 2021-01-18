К смерти Бориса Грачевского привело лечение коронавируса «онлайн»?

Борис Грачевский мог умереть из-за непрофессионализма своего «онлайн-врача». Об этом заявила подруга покойного худрука «Ералаша» актриса Лариса Преториус. В этом же уверена и жена Эммануила Виторгана...

Грачевский выявил у себя признаки инфекции коронавируса за 10–12 дней до госпитализации. Все это время он был дома на самоизоляции и, как заявила Преториус, консультировался в формате онлайн с неким частным врачом. Близкие Грачевского уверены, что именно этот консультант виновен в смерти режиссера.

По словам Преториус, продюсер советовал своего «онлайн-врача» всем своим друзьям. «Он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет», — заявила актриса. По ее словам, вдова покойного подтверждает, что ухудшение состояния Грачевского началось после советов медика.

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Родственники Грачевского засомневались в профессионализме консультанта лишь тогда, когда он начал отговаривать продюсера сделать КТ легких. Из-за этого к моменту госпитализации у продюсера было не 75%, как сообщали СМИ, а уже 85% поражения легких.

«Они ее не послушали и поехали на КТ, а там увидели ужас... И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана — замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», — рассказала актриса.

27 декабря Грачевского экстренно госпитализировали, 9 января ввели в медикаментозную кому, из которой вывели через двое суток. Однако 14 января Грачевского снова ввели в кому, а ночью у него остановилось сердце.

По инф. portal-kultura.ru

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