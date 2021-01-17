ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Жена Эммануила Виторгана уверена, что Грачевский умер из-за «неправильного» лечения
Анастасия ШИЛОВА   
17 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

К большому сожалению, 14 января ушёл из жизни знаменитый кинорежиссёр, с 1974 года бессменный директор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Причиной его смерти стал коронавирус.

Жена Эммануила Виторгана уверена, что Грачевский умер из-за «неправильного» лечения


Своё мнение по поводу трагедии высказали друзья Бориса Юрьевича, Ирина Млодик и Эммануил Виторган. По их словам, печального исхода можно было избежать, если бы врачи вовремя назначили правильное лечение.

Болезнь у Грачевского началась с повышения температуры, но чувствовал он себя вполне удовлетворительно, и лишь когда симптомы появились и у его супруги, режиссёр обратился к врачу. Доктор в онлайн-режиме провёл консультацию, и почти две недели Борис с супругой лечились дома, выполняя рекомендации врача. Состояние не улучшалось, тогда Грачевский решил съездить в больницу, чтобы сделать компьютерную томографию. После процедуры выяснилось, что у него поражено 50% лёгких. С учетом возраста – это прямое показание к госпитализации, так что режиссёр почти сразу оказался в больнице.

Однако Ирина Млодик считает, что врач с самого начала должен был назначить «правильные» лекарства, и тогда всё лечение прошло бы дома. Она подозревает, что Грачевский мог заразиться коронавирусом именно во время поездки на КТ, а ужас, который испытал пожилой режиссёр, узнав об изменениях в собственных лёгких, окончательно его «добил».

– Если человек видит такое поражение, у него сразу появляется мнительность и страх. Поэтому лучше лечиться дома. И самое главное – не пить антибиотики, – такие «полезные советы» дала супруга Виторгана.

После госпитализации Борис Юрьевич несколько раз выходил на связь со своими поклонниками. Выглядел он уставшим, но продолжал сохранять оптимизм. Через несколько дней в больнице его подключили к аппарату ИВЛ, однако состояние становилось критическим, поэтому врачи были вынуждены ввести пациента в состояние искусственной комы, из которой он так и не вышел.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 