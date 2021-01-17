Жена Эммануила Виторгана уверена, что Грачевский умер из-за «неправильного» лечения

К большому сожалению, 14 января ушёл из жизни знаменитый кинорежиссёр, с 1974 года бессменный директор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Причиной его смерти стал коронавирус.

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Своё мнение по поводу трагедии высказали друзья Бориса Юрьевича, Ирина Млодик и Эммануил Виторган. По их словам, печального исхода можно было избежать, если бы врачи вовремя назначили правильное лечение.

Болезнь у Грачевского началась с повышения температуры, но чувствовал он себя вполне удовлетворительно, и лишь когда симптомы появились и у его супруги, режиссёр обратился к врачу. Доктор в онлайн-режиме провёл консультацию, и почти две недели Борис с супругой лечились дома, выполняя рекомендации врача. Состояние не улучшалось, тогда Грачевский решил съездить в больницу, чтобы сделать компьютерную томографию. После процедуры выяснилось, что у него поражено 50% лёгких. С учетом возраста – это прямое показание к госпитализации, так что режиссёр почти сразу оказался в больнице.

Однако Ирина Млодик считает, что врач с самого начала должен был назначить «правильные» лекарства, и тогда всё лечение прошло бы дома. Она подозревает, что Грачевский мог заразиться коронавирусом именно во время поездки на КТ, а ужас, который испытал пожилой режиссёр, узнав об изменениях в собственных лёгких, окончательно его «добил».

– Если человек видит такое поражение, у него сразу появляется мнительность и страх. Поэтому лучше лечиться дома. И самое главное – не пить антибиотики, – такие «полезные советы» дала супруга Виторгана.

После госпитализации Борис Юрьевич несколько раз выходил на связь со своими поклонниками. Выглядел он уставшим, но продолжал сохранять оптимизм. Через несколько дней в больнице его подключили к аппарату ИВЛ, однако состояние становилось критическим, поэтому врачи были вынуждены ввести пациента в состояние искусственной комы, из которой он так и не вышел.

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