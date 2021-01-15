Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского

Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому сыну.

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Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник — близкую знакомую артиста. Она рассказала изданию, в частности, что у Грачевского, человека уже в возрасте, «был период, когда становилось лучше, а последние месяцы со здоровьем не очень — были тревожные звоночки болезни». И хотя режиссер «вида не показывал, что не здоров», уверял, что «ходит по солнечной стороне улицы», врачи настаивали на обратном.

По словам источника, Грачевский написал завещание еще в прошлом году, «боясь фокусов от жены предыдущей, Анечки». И, согласно бумагам, все, что имел — в том числе загородный дом и квартиру — оставил Кате, последней своей жене, и родившемуся недавно сыну.

Причем остальным троим своим детям, как говорил режиссер, он уже ранее «дал, что мог».

Источник выражает уверенность, что сейчас «активизируется» предпоследняя жена худрука Анна и «будет претендовать».

Борис Грачевский, активный жизнелюб, был женат трижды, у него остались четверо детей. С первой женой — Галиной — режиссер прожил 35 лет, пара воспитала сына Максима и дочь Ксению. От брака со второй женой — Анной — в 2012 году у Грачевского родилась дочь Василиса. А весной прошлого года Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз: третья жена Екатерина, с которой создатель «Ералаша» «был очень счастлив», родила ему сына Филиппа.

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