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Не стало худрука «Ералаша» Бориса Грачевского

По инф. polit.ru   
15 Января 2021 г.
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Умер художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

21 декабря Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом. Через неделю (28 декабря) его госпитализировали в московскую городскую больницу №52. Он планировал встретить Новый год дома, но 31 декабря его жена Екатерина Белоцерковская рассказала СМИ, что он находится в стабильно тяжелом состоянии и находится в реанимации. Вечером 14 декабря его супруга подтвердила, что Грачевский скончался.

9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Грачевского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Борис Грачевский — советский и российский кинорежиссер и сценарист. Он родился 18 марта 1949 года в Москве. Окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, получив специальность «токарь». После армии устроился разнорабочим на киностудию имени Горького. Позже работал администратором на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.

В 1969 году поступит во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства». Правда, диплом получит только через 23 года.

  • Киножурнал «Ералаш» он основал вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году. Для многих россиян «Ералаш» стал неотъемлемой частью детства. В киножурнале снимались звезды разных поколений: Геннадий Хазанов, Валентин Гафт, Александр Панкратов-Черный, Максим Галкин, Сергей Лазарев, певица Глюкоза, Александр Головин, и другие.

В 2008-2009 годах он снял свой первый полнометражный фильм – «Крыша». В июле 2014 начинал снимать фильм «Между нот, или Тантрическая симфония» о любви композитора с мировым именем и молодой девушки из глубинки.

С 2017 года — член жюри детского КВН на телеканале «Карусель».

Член Российской академии кинематографических искусств «Ника». В 2000 году его признали заслуженным деятелем искусств России. В 2010 году стал лауреатом премии правительства РФ.

У него остались два сына и две дочери. Младший – Филипп родился 8 апреля 2020 года.

Редакция выражает соболезнования друзьям, близким, коллегам и поклонникам «Ералаша».

Polit.ru

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