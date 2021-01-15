Не стало худрука «Ералаша» Бориса Грачевского

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
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Прошло уже более двух лет с момента ухода из жизни легендарного артиста Иосифа Кобзона. Официально он был женат три раза, но только третий брак с Нелли Михайловной многие считают образцовым. Так ли это на самом...
Умер художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Ему был 71 год. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
21 декабря Грачевский сообщил, что заразился коронавирусом. Через неделю (28 декабря) его госпитализировали в московскую городскую больницу №52. Он планировал встретить Новый год дома, но 31 декабря его жена Екатерина Белоцерковская рассказала СМИ, что он находится в стабильно тяжелом состоянии и находится в реанимации. Вечером 14 декабря его супруга подтвердила, что Грачевский скончался.
9 января Telegram-канал Mash сообщил, что Грачевского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.
Борис Грачевский — советский и российский кинорежиссер и сценарист. Он родился 18 марта 1949 года в Москве. Окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, получив специальность «токарь». После армии устроился разнорабочим на киностудию имени Горького. Позже работал администратором на картинах режиссеров Александра Роу, Марка Донского и Василия Шукшина.
В 1969 году поступит во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства». Правда, диплом получит только через 23 года.
Киножурнал «Ералаш» он основал вместе с драматургом Александром Хмеликом в 1974 году. Для многих россиян «Ералаш» стал неотъемлемой частью детства. В киножурнале снимались звезды разных поколений: Геннадий Хазанов, Валентин Гафт, Александр Панкратов-Черный, Максим Галкин, Сергей Лазарев, певица Глюкоза, Александр Головин, и другие.
В 2008-2009 годах он снял свой первый полнометражный фильм – «Крыша». В июле 2014 начинал снимать фильм «Между нот, или Тантрическая симфония» о любви композитора с мировым именем и молодой девушки из глубинки.
С 2017 года — член жюри детского КВН на телеканале «Карусель».
Член Российской академии кинематографических искусств «Ника». В 2000 году его признали заслуженным деятелем искусств России. В 2010 году стал лауреатом премии правительства РФ.
У него остались два сына и две дочери. Младший – Филипп родился 8 апреля 2020 года.
Редакция выражает соболезнования друзьям, близким, коллегам и поклонникам «Ералаша».
Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет.
Сейчас век активного развития интернет-технологий. И можно не удивляться, если предложения в разных сферах имеются виртуального характера. Например, обучение в другом городе. Сейчас для этого не нужно срываться с места, так как существует достаточно возможностей, чтобы получать знания в дистанционном режиме. Сказки на ночь могут рассказывать не родители, а онлайн-няни, которые знают много волшебных историй и приготовят ребенка ко сну. Позвонить в наш век технологий можно не на реальный номер, а на виртуальный. Главная особенность такого номера – он не требует установки по конкретному адресу.
Обновление составов, в том числе руководящих, в крупнейших политических силах в стране – процесс, который сложно назвать неожиданным. Скорее, ему стоило бы приписать эволюционный характер, хотя бы с точки зрения возраста лидеров ряда партий. К примеру, совсем недавно один из депутатов Государственной думы поднимал вопрос о том, что грядущие осенние парламентские выборы могут стать последними для лидера ЛДПР Владимира Жириновского, теперь в экспертной среде активно ведется дискуссия о возможном уходе лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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