Ищите женщину: что случилось с советской статуей Свободы

7 ноября 1918 года, в день первой годовщины Октябрьской революции, на Советской площади (ныне Тверской), напротив здания Моссовета, состоялась торжественная церемония открытия «Монумента советской Конституции». С тех пор много воды утекло, и вот спустя десятки лет художница Елизавета Коновалова расскажет всем историю монумента.

Проект Елизаветы Коноваловой «Свобода. 1919. 2020» рассказывает историю исчезнувшего монумента

Инсталляция реализована в рамках программы «Фабричные мастерские»: ЦТИ «Фабрика» предоставляет участникам площади и поддержку для реализации своего проекта. Работа Елизаветы Коноваловой посвящена истории удивительного монумента — советской статуи Свободы авторства Николая Андреева, создателя памятника Гоголю на Никитском бульваре и зачинателя ленинианы. Девушка, напоминающая античную статую, украшала Тверскую площадь около двух десятилетий и была снесена в 1941-м: памятники в советское время служили оружием пропаганды и уничтожались бестрепетно, вслед за малейшими идеологическими изменениями. Впрочем, точная причина гибели скульптуры до сих пор остается неизвестной. «Культура» поговорила с Елизаветой Коноваловой, которая 17 января проведет для зрителей экскурсию по проекту (предварительная регистрация по ссылке ).

— Как появилась идея проекта?

— Началось все спонтанно, с небольшого наблюдения: я шла по Большому Каменному мосту, от «Ударника» в сторону Кремля, и обратила внимание на маленькую женскую фигурку на барельефах решеток моста. Тогда я ее в первый раз сфотографировала. Через какое-то время я показала фотографию другу-искусствоведу, который распознал в фигурке реплику Монумента советской Конституции. Я заинтересовалась этой историей и занялась поиском информации в книгах, в архивах, в том числе в Третьяковской галерее, где, как я вскоре выяснила, хранится голова Свободы (скульптуры Николая Андреева, являвшейся частью монумента. — «Культура»).

— От скульптуры Андреева сохранилась лишь голова?

— Да. Похоже, — если исходить из того, что мне удалось узнать, — после сноса монумента ее достали из обломков и сохранили сотрудники Моссовета. Затем она попала в Третьяковскую галерею и сейчас хранится в запасниках. Первый раз она была показана на выставке «Агитационно-массовое искусство» в 1967-м, в 1979 году участвовала в выставке «Париж — Москва» в Париже. Я видела ее один раз — в 2017 году на выставке «Некто 1917».

— Какие материалы удалось найти в архивах?

— В Третьяковской галерее есть подготовительные рисунки Свободы из архива Николая Андреева. В Музее архитектуры им. Щусева — подробные эскизы решеток Большого Каменного моста и фотографии монумента. Несколько отпечатков и негативов хранится в коллекции Музея Москвы. Вообще, сохранилось довольно много материала — фотографий, в том числе таких знаменитых авторов, как Родченко, Игнатович, репродукций в книгах, открыток. Из этого обилия становится понятно, насколько большое значение имел монумент. Есть даже киносъемка-монумент, который появляется у Дзиги Вертова в фильме «Одиннадцатый» (1928), в ленте «Третья Мещанская» Абрама Роома (1927).

— Расскажите об истории монумента.

— Он был установлен в 1918 году на Тверской площади и являлся важным, а может быть, и главным сооружением плана монументальней пропаганды. Площадь до этого несколько лет называлась Скобелевской, поскольку в центре стоял памятник генералу Скобелеву. В 1918-м ее переименовали в Советскую, и место Скобелева занял 26-метровый бетонный обелиск на пьедестале, украшенном выдержками из первой советской Конституции. Через год, в 1919-м, состоялось повторное открытие: перед обелиском была установлена скульптура — фигура женщины с поднятой рукой, авторства Николая Андреева. В документах можно встретить ее неофициальное название: статуя Свободы. Монумент простоял недолго, в 1941 году его снесли. Через несколько лет на этом месте был заложен памятник Юрию Долгорукому.

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— Почему снесли?

— Однозначного ответа у меня нет, но есть несколько возможных объяснений. Наиболее вероятное — смена конституции. В 1936 году была принята так называемая сталинская Конституция. К тому же монумент был еще и своеобразной трибуной. На фотографиях у подножия Свободы можно увидеть балкон, с которого произносились речи. Я встречала предположение, что среди выступавших мог быть Троцкий, и тогда снос монумента можно связать с желанием уничтожить эту память.

Практически все сооружения плана монументальной пропаганды были снесены. Видимо, этому есть еще и эстетическое объяснение — они были недостаточно соцреалистичны. И со сменой идеологического курса было принято решение их удалить.

— Почему изображение монумента оказалось на решетке Большого Каменного моста?

— Дело в том, что монумент долгое время фигурировал на советском гербе Москвы. Это была сложносочиненная композиция — огромная шестеренка, колосья пшеницы, ленты, серп, молот… А в центре, за серпом и молотом — миниатюрное изображение обелиска и статуи Свободы. На решетках моста герб как будто разделен на две части: на больших секциях можно увидеть миниатюрную реплику монумента, колосья гигантской пшеницы и все остальное. А на маленьких, промежуточных — серп и молот.

— Расскажите о своей инсталляции.

— Я ухватилась за найденный и довольно очевидный образ. Мост регулярно перекрашивался, причем, как водится, довольно небрежно, и со временем фигурки сильно деформировались: на них застыли капли, наслоились подтеки и сгустки черного кузбасслака, на некоторых секциях моста фигурка едва читалась. Этот вид оплывшего, изувеченного тела в сочетании со знанием, что перед нами — аллегория Свободы, непроизвольно притягивает смыслы и создает совершенно другой образ.

Первое время — несколько месяцев, почти год — я не знала, как к этому подступиться, и все наработки лежали в столе. А в какой-то момент вдруг стало понятно — фигурке в ее новом качестве нужно вернуть монументальный масштаб. Ведь те деформации, которые в ней закрепились, отражают трансформацию самого понятия «свобода», особенно в свете репрессивных тенденций последнего времени. Вместо исходной неоклассической аллегории в образе строгой, даже несколько воинственной женщины с высоко поднятой головой и горящими глазами, вместо свободы-революции, перед нами довольно грузная, полноватая тетенька, напоминающая, скорее, палеолитическую Венеру. В чем-то она гораздо реальнее, чем фигура Андреева: такая пожившая, уставшая, вместо шара в левой руке будто держит ребенка. Поэтому название работы — «Свобода. 1919. 2020» — фиксирует две даты: год открытия исходного монумента и 2020-й — реконструкция образа, вторая, новая точка отсчета.

В ходе работы в архивах мне удалось установить, какого размера была статуя Свободы. Я сопоставила фотографии монумента с размерами головы, которая хранится в Третьяковской галерее, и рассчитала ее высоту: около 6,3 метра. По этому расчету я увеличила фотографию фигурки с барельефа моста до исходных размеров Свободы. Это изображение является главным элементом инсталляции. Зритель, попадая в огромный зал «Фабрики», напоминающий то ли собор, то ли вокзал, видит перед собой монумент. Изображение фигурки напечатано на баннерной ткани: 7 метров в высоту, от пола до потолка. Сзади оно продублировано вторым баннером, на нем в схематично-рисованной форме рассказана история площади и стоявших на ней монументов, сменявших друг друга. Эта схема служит фоном для третьего элемента: копии фрагмента решетки моста, отлитой в чугуне. Вокруг этой реплики разворачиваются исторические события: от 1912 года, когда был установлен памятник Скобелеву, до 1954-го, открытия памятника Юрию Долгорукову. И фигурка Свободы оказывается как бы зажатой между двумя всадниками: слева — Скобелев, справа — Долгорукий.

— Это выставка — первая часть большого трехчастного проекта. О чем он будет?

— Все три части разворачиваются вокруг этой истории, которую я пытаюсь раскрыть с разных ракурсов, на разном материале. Первая часть — это образная реконструкция монумента. Во второй будет задействован мой фотоархив, связанный с барельефами Большого Каменного моста. Один и тот же барельеф с фигуркой Свободы воспроизведен на 92 секциях моста. Летом 2020-го я взяла в аренду фотоаппарат с макрообъективом и отсняла каждую фигурку максимально подробно. Как оказалось, мне невероятно повезло, потому что уже осенью Большой Каменный мост закрыли на реконструкцию, а решетки сняли и увезли на чугунолитейный завод на пескоструйную обработку. Неизвестно, в каком виде они вернутся, но думаю, что вся накопленная фактура, эти слои и подтеки краски, с них исчезнет. В общем, вторая часть проекта будет связана с вариативностью формы — стандартные фигурки, отлитые по одной модели, со временем приобрели индивидуальные черты. Какие-то при этом выглядят монструозно, другие нелепо, когда из сгустка краски вдруг появилась голова-шар. Третья часть находится на стадии проработки. Скорее всего, это будет выставка, составленная на основе документальных материалов. Возможно, с привлечением музейных архивов, документов и артефактов.

По инф. portal-kultura.ru

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