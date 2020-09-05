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Педиатр ничем не помог младенцу с температурой. И это врач?
По инф. Российской газеты   
05 Сентября 2020 г.
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В Южно-Сахалинске врач ничего не сделал для того, чтобы спасти двухмесячного ребенка с высокой температурой.

И это врач? Педиатр ничем не помог младенцу с температурой. Он умер

Как сообщает прокуратура Сахалинской области, в медучреждение поступил двухмесячный ребенок с высокой температурой.

Заведующий педиатрическим отделением не осмотрел малыша и не принял необходимых действий, чтобы его вылечить. Из-за этого состояние младенца резко ухудшилось, и он перестал дышать. В итоге ребенок умер.

Врача обвинили в причинении смерти по неосторожности. Подсудимому грозит до трех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности.

Увы, но вот такое равнодушное отношение медиков сейчас не редкость.

Вот другие примеры - в Краснодарском крае 8-летняя девочка скончалась после операции, которую провели слишком поздно. Или, скажем, случай в Тюмени, где врачи Областной клинической больницы № 2 отказали в операции мужчине, а в итоге  он скончался в муках. В Челябинской области мальчика шесть дней лечили от ОРВИ, хотя на самом деле у него был менингоэнцефалит. В итоге ребенка ввели в искусственную кому, а выйдя из нее, он перестал узнавать родных... Хочется, чтобы таких случаев было как можно меньше.

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