Педиатр ничем не помог младенцу с температурой. И это врач?

В Южно-Сахалинске врач ничего не сделал для того, чтобы спасти двухмесячного ребенка с высокой температурой.

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Как сообщает прокуратура Сахалинской области, в медучреждение поступил двухмесячный ребенок с высокой температурой.

Заведующий педиатрическим отделением не осмотрел малыша и не принял необходимых действий, чтобы его вылечить. Из-за этого состояние младенца резко ухудшилось, и он перестал дышать. В итоге ребенок умер.

Врача обвинили в причинении смерти по неосторожности. Подсудимому грозит до трех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности.

Увы, но вот такое равнодушное отношение медиков сейчас не редкость.

Вот другие примеры - в Краснодарском крае 8-летняя девочка скончалась после операции, которую провели слишком поздно. Или, скажем, случай в Тюмени, где врачи Областной клинической больницы № 2 отказали в операции мужчине, а в итоге он скончался в муках. В Челябинской области мальчика шесть дней лечили от ОРВИ, хотя на самом деле у него был менингоэнцефалит. В итоге ребенка ввели в искусственную кому, а выйдя из нее, он перестал узнавать родных... Хочется, чтобы таких случаев было как можно меньше.



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