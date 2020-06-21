Губернатор Петербурга заговорил о подготовке ко второй волне коронавируса

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Петербургу нужно готовиться ко второй волне заражений новой коронавирусной инфекцией. Такое заявление губернатор Петербурга Александр Беглов сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
«Готовимся ко второму этапу, второй волне. Возможно, это осень, когда начнут работать школы и детские сады, и погода — это ОРВИ, грипп», — сказал градоначальник и добавил, что в Петербурге сейчас большое количество пациентов с внебольничной пневмонией, 90-95% которых вызваны коронавирусом.
Кроме того, губернатор объявил о переоборудовании части павильонов «Ленэкспо» под больных COVID-19 средней тяжести — новым пациентам приготовят еще 1000 коек с подведенным кислородом. Появится там и дополнительное реанимационное оборудование, ИВЛ и КТ.
Беглов добавил, что система петербургского здравоохранения сейчас перегружена.
«Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — заявил он, напомнив, что на данный момент в Северной столице развернуто 10,5 тыс. коек под инфекционных больных.
Ранее директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто заявлял, что Петербург уже вышел на плато по распространению коронавируса. За последние сутки в городе зарегистрировали 231 новый случай COVID-19, и город опустился на пятое место в списке регионов России с наибольшим ежедневным приростом заболеваемости. Тем не менее уровень смертности от коронавируса в Петербурге один из самых высоких. Город занимает второе место по летальности. Больше пациентов погибает только в Дагестане.
Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 21 тыс. 506 человек, 11 тыс. 324 выздоровели, 756 умерли.
Тем, кому надоели привычные онлайн-казино, стоит перейти на официальный сайт Booi: https://sloterman.com/casino/booi/. Владельцы платформы позаботились о собственном талисмане, поэтому сайт украшает забавная обезьянка. Такой символ веселья и озорства способствует более успешной игре и достижению поставленных целей. Приступить к игре можно сразу же после простой регистрации или же воспользоваться бесплатной демо-версией.
Популярный российский музыкант и продюсер Виктор Дробыш стал гостем программы «Шоу Елены Степаненко» на канале «Россия-1». Виктор рассказал о своей работе и о том, как познакомился с фольклорной группой «Бурановские бабушки».
Петербургу нужно готовиться ко второй волне заражений новой коронавирусной инфекцией. Такое заявление губернатор Петербурга Александр Беглов сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
К концу года онкологическая ситуация в России ухудшится, рассказали врачи-окнологи. Медики связали это с тем, что из-за пандемии не работают учреждения первичного звена здравоохранения, а значит, выявляемость пациентов с раком снизилась.
Легендарного прапорщика Шматко воплотил на экране актёр Алексей Маклаков. Ему удалось создать крайне убедительный и юморной образ, даже несмотря на то, что в действительности артист посвятил армии всего шесть дней своей жизни.
Нецензурная брань помогает выразить крайнюю степень неприязни. Обычно эти слова у разных народов резко отличаются. Но при этом встречаются и такие выражения, которые у одного народа звучат совершенно безобидно, а у другого могут быть восприняты как оскорбление.
Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников сильно обеспокоил внешний вид исполнителя.
Уже в 2040 году любой из жителей Земли сможет почувствовать вкус еды, которую ест другой человек. Такой прогноз содержится в «белой книге» (White paper) японского министерства науки и техники, которое с 1970 годов регулярно выпускает сценарии того, куда людей «заведет» прогресс.
Звезда российского кино и телевидения Юлия Высоцкая в интервью рассказала, чем занималась на самоизоляции. По её признанию, длительный простой выработал у неё плохую привычку, которая занимает много времени.
В Италии полицейские и карабинеры задержали двух преступников, которые сбежали из тюрьмы Ребиббья. Побег они совершили ночью, оставив записку с обещаниями вернуться. (Настоящий сюжет для фильма, согласитесь? - прим. МГ.)
Даже сегодня считается плохой приметой называть ребенка именем умершего родственника, особенно с трагической судьбой. Существовали подобные суеверия и на Руси. Тем не менее иногда детей нарекали «несчастливыми» именами. Причем в этот момент родители младенца преследовали вполне конкретную цель.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.