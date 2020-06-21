Губернатор Петербурга заговорил о подготовке ко второй волне коронавируса

Петербургу нужно готовиться ко второй волне заражений новой коронавирусной инфекцией. Такое заявление губернатор Петербурга Александр Беглов сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

«Готовимся ко второму этапу, второй волне. Возможно, это осень, когда начнут работать школы и детские сады, и погода — это ОРВИ, грипп», — сказал градоначальник и добавил, что в Петербурге сейчас большое количество пациентов с внебольничной пневмонией, 90-95% которых вызваны коронавирусом.

Кроме того, губернатор объявил о переоборудовании части павильонов «Ленэкспо» под больных COVID-19 средней тяжести — новым пациентам приготовят еще 1000 коек с подведенным кислородом. Появится там и дополнительное реанимационное оборудование, ИВЛ и КТ.

Беглов добавил, что система петербургского здравоохранения сейчас перегружена.

«Мы практически дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», — заявил он, напомнив, что на данный момент в Северной столице развернуто 10,5 тыс. коек под инфекционных больных.

Ранее директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто заявлял, что Петербург уже вышел на плато по распространению коронавируса. За последние сутки в городе зарегистрировали 231 новый случай COVID-19, и город опустился на пятое место в списке регионов России с наибольшим ежедневным приростом заболеваемости. Тем не менее уровень смертности от коронавируса в Петербурге один из самых высоких. Город занимает второе место по летальности. Больше пациентов погибает только в Дагестане.



Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 21 тыс. 506 человек, 11 тыс. 324 выздоровели, 756 умерли.

Читайте также:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...