Грузия и Кипр открывают границы для туристов

Власти Грузии сняли ограничения на регулярные международные авиарейсы. Перелеты станут возможными с 1 февраля. А Кипр ждет туристов с 1 марта.

Как сообщила глава Минэкономразвития Натия Турнава, с 1 февраля все авиакомпании, желающие летать в Грузию, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы, однако сделано это будет с соблюдением всех медицинских протоколов и правил противовирусной безопасности.

Турнава также пообещала, что в весенний сезон страна сможет безопасно принять больше туристов. По ее словам, на следующей неделе состоится встреча чиновников с туроператорами, туристическими компаниями, чтобы обсудить подготовку к открытию границ.

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Посетить Кипр туристы смогут с 1 марта. Власти страны приняли такое решение, сообщает телеканал CyBC со ссылкой на замминистра туризма страны Савваса Пердиоса.

По его словам, туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19.

Как уточняет Турпром, лица, въезжающие на территорию Кипра, будут разделены на три категории в зависимости от страны, откуда они приехали. Так, прибывшим из «зеленых» зон не нужно будет сдавать тест в момент прибытия, граждан стран из «оранжевой» зоны обяжут сдать тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а жителям «красных» зон нужно будет сдать тест перед поездкой и в момент прибытия на территорию Кипра.

Отметим, Россия входит пока в «красную» зону.

По последним данным, на Кипре коронавирусом заразились 29 636, скончались 178 человек.

Ранее сообщалось, что свои границы для туристов открыли Шри-Ланка, Кипр. О возобновлении авиасообщения с Россией объявила Финляндия.

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По инф. rosbalt.ru

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