Голосование по Конституции: на старт, внимание, марш!

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Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России.
Участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах.
Основной день голосования — 1 июля.
В связи с коронавирусом разработаны рекомендации для избирательных комиссий по охране здоровья граждан. Обязательно измерение температуры перед входом на участок, наличие одноразовых масок и перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика, а также разметки социального дистанцирования. Участники голосования должны предъявлять паспорт в развернутом виде на расстоянии.
Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), власти предусмотрели голосование вне помещения для голосования, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
Изначально голосование планировалось 22 апреля, но его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.
Голосование за поправки в Конституцию во время эпидемии коронавируса сопровождается чередой скандалов, напомним наши заголовки о них:
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