ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Голосование по Конституции: на старт, внимание, марш!
По инф. rosbalt.ru   
26 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России.

Общероссийское голосование по Конституции стартует по всей стране

Участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах.

Основной день голосования — 1 июля.

В связи с коронавирусом разработаны рекомендации для избирательных комиссий по охране здоровья граждан. Обязательно измерение температуры перед входом на участок, наличие одноразовых масок и перчаток, санитайзеров, одноразовых ручек, дезинфицирующего коврика, а также разметки социального дистанцирования. Участники голосования должны предъявлять паспорт в развернутом виде на расстоянии.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), власти предусмотрели голосование вне помещения для голосования, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Изначально голосование планировалось 22 апреля, но его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

Голосование за поправки в Конституцию во время эпидемии коронавируса сопровождается чередой скандалов, напомним наши заголовки о них:

Кроме того, многие россияне в принципе против поправок. Например, партия КПРФ в принципе не поддерживает их. Против них выступают и демократы 90-х. Большинству политиков (да и многим простым россиянам) не нравится пункт про обнуление президентских сроков. Также немало вопросов вызывает поправка о приоритете решений Конституционного суда над международными договорами. Интересно, как все-таки проголосует страна и что поправки реально привнесут в нашу жизнь?

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 