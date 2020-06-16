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Против Навального возбудили дело о клевете на ветерана
По инф. polit.ru   
16 Июня 2020 г.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) против оппозиционного политика Алексея Навального из-за его высказывания о ветеране Великой Отечественной войны, который снялся в ролике в поддержку поправок в Конституцию.

На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране Великой Отечественной

Навальному грозит штраф до 1 млн рублей или обязательные работы до 240 часов.

2 июня телеканал RT выпустил агитационный ролик за поправки в Конституцию. В нем снялись актер Иван Охлобыстин, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, олимпийские чемпионы Вячеслав Фестисов и Аделина Сотникова, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Они зачитывали предлагаемую преамбулу к Конституции.

В тот же день Навальный опубликовал ролик у себя в Twitter и назвал его участников «продажными холуями». «Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», − написал оппозиционер.

В СК считают, что в своей публикации Навальный высказал «сведения, порочащие честь и достоинство ветерана» и «таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».

Как к этому относиться? Конечно же, Алексей Навальный не прав, делая такие категоричные высказывания. Но политика - тонкое дело, понятно, что оппозиционер преследовал свои цели. Да в целом тема внесения поправок в Конституцию далеко не однозначная. Есть у поправок сторонники, а есть и те, кто честно заявляет, что не поддерживает их. Дело в том, что многим не нравится пункт про обнуление президентских сроков. И не все в обществе на ура происходящее воспринимают. К примеру, отказалась поддерживать поправки в Конституцию КПРФ, музыкант Андрей Макаревич решил не голосовать, считая, что все уже за нас давно решили. Многие люди думают, что поправки являются ширмой для одного лишь важного вопроса – по дальнейшему президентству Владимира Путина. И некоторая часть общества одобряет будущее лидерство нынешнего главы России, не видя ему достойных соперников. Интересно, как все-таки проголосует страна и что поправки реально привнесут в нашу жизнь?

Polit.ru

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