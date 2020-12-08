Главная елка Петербурга едет на Дворцовую площадь

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Под Петербургом срубили ель, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники. В соцсетях появилось видео с места работ в Хиттолово.
Дерево высотой около 30 метров весит порядка 6 тонн.
Из Всеволожского района ее в ближайшее время доставят в центр Петербурга и установят на главной площади города.
Напомним, в этом году новогодняя ель на Дворцовой будет живая. Такое решение принято по итогам голосования, которое провели среди горожан.
Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.
Ранее Смольный объявил программу празднования Нового года в Петербурге. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. В частности, отменена традиционная встреча Деда Мороза. В новогоднюю ночь не будет работать метро и другой общественный транспорт. На пять дней закроются все кафе и рестораны, кроме производственных столовых и точек питания на заправках. Также на время каникул закроются театры, музеи и выставочные залы.
Конечно, такие ограничения вряд ли могут кого порадовать, но нужно понимать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге очень серьезная, и допустить ее ухудшения просто нельзя. Поэтому нужно запастись терпением и побыть дома. Никто не говорит, что это просто, но мы все сможем и сумеем.
С Глазовского моста в Иркутске 6 декабря днем упала в реку 13-летняя девочка. К счастью, быстрая реакция свидетелей происшествия предотвратила трагедию - школьницу спасли. До этого она проплыла в ледяной воде по течению целых полкилометра.
Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года подали иски в парижский суд к «Аэрофлоту» и семи иностранным производителям деталей самолета. Они считают, что самолет не соответствовал нормам летной годности.
В Ессентуках наградили двух медсестер из местного медицинского центра за то, что они спасли свою коллегу, которую пытался убить супруг. Им вручили медали Следственного комитета России «Доблесть и отвага». (О храбрости и самоотверженности женщин порой хочется слагать легенды, и это как раз такой случай. - прим. МГ.)
Глава российского государства РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова задела информация о том, что 61% россиян негативно оценивает работу чиновников. Представитель Кремля прокомментировал данные очередного опроса Фонда общественного мнения.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.