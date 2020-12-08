ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
2020-11-07-16-54-21
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же...
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Главная елка Петербурга едет на Дворцовую площадь
По инф. rosbalt.ru   
08 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Под Петербургом срубили ель, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники. В соцсетях появилось видео с места работ в Хиттолово.

Главная елка Петербурга едет на Дворцовую площадь

Дерево высотой около 30 метров весит порядка 6 тонн.

Из Всеволожского района ее в ближайшее время доставят в центр Петербурга и установят на главной площади города.

Напомним, в этом году новогодняя ель на Дворцовой будет живая. Такое решение принято по итогам голосования, которое провели среди горожан.

  • Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.
  • Ранее Смольный объявил программу празднования Нового года в Петербурге. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. В частности, отменена традиционная встреча Деда Мороза. В новогоднюю ночь не будет работать метро и другой общественный транспорт. На пять дней закроются все кафе и рестораны, кроме производственных столовых и точек питания на заправках. Также на время каникул закроются театры, музеи и выставочные залы.

Туристы после введения новых ограничений стали массово отказываться от туров в Петербург.

Конечно, такие ограничения вряд ли могут кого порадовать, но нужно понимать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге очень серьезная, и допустить ее ухудшения просто нельзя. Поэтому нужно запастись терпением и побыть дома. Никто не говорит, что это просто, но мы все сможем и сумеем.

Еще о заболеваемости коронавирусом в Петербурге:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 