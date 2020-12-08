Главная елка Петербурга едет на Дворцовую площадь

Под Петербургом срубили ель, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники. В соцсетях появилось видео с места работ в Хиттолово.

Дерево высотой около 30 метров весит порядка 6 тонн.

Из Всеволожского района ее в ближайшее время доставят в центр Петербурга и установят на главной площади города.

Напомним, в этом году новогодняя ель на Дворцовой будет живая. Такое решение принято по итогам голосования, которое провели среди горожан.

Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.

Ранее Смольный объявил программу празднования Нового года в Петербурге. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. В частности, отменена традиционная встреча Деда Мороза. В новогоднюю ночь не будет работать метро и другой общественный транспорт. На пять дней закроются все кафе и рестораны, кроме производственных столовых и точек питания на заправках. Также на время каникул закроются театры, музеи и выставочные залы.

Туристы после введения новых ограничений стали массово отказываться от туров в Петербург.

Конечно, такие ограничения вряд ли могут кого порадовать, но нужно понимать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге очень серьезная, и допустить ее ухудшения просто нельзя. Поэтому нужно запастись терпением и побыть дома. Никто не говорит, что это просто, но мы все сможем и сумеем.



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По инф. rosbalt.ru

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