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Гений или безумец? В Германии судят врача-изобретателя, который придумал свою вакцину от коронавируса
По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Уголовное дело возбуждено в отношении немецкого доктора медицинских наук и бизнесмена Винфрида Штеккера. Как установила прокуратура города Любека, 74-летний врач создал возможную вакцину от COVID-19, испытал ее сначала на себе, а потом на своей семье и других добровольцах.

В Германии судят врача-изобретателя, который придумал свою вакцину от коронавируса

У доктора есть собственная лаборатория, где он и проводил эксперименты, в том числе, с его же слов, в марте и апреле прошлого года он сам себе ввел четыре раза препарат в мышцу бедра. Der Spiegel пишет, что «вакцину» он также вколол жене, детям и еще 65 добровольцам. Побочных эффектов, кроме небольшого раздражения и болей в месте укола, по словам врача, не проявилось, и у всех появились антитела.

После этого Штекер доложил о результатах в Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за регистрацию вакцин и попросил расширить испытания, однако Институт обратился в прокуратуру. Теперь врача подозревают в нарушении закона о лекарственных средствах.

По инф. rosbalt.ru

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