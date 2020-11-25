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Где в России хорошие дороги? А где никудышные?

По инф. Российской газеты   
25 Ноября 2020 г.
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Первое место в России по качеству дорог удерживает Тюмень, за ней идут Казань и Москва. В конце списка расположились Новосибирск, Рязань и Иркутск - там, по мнению опрошенных, дороги самого низкого уровня.

Названы российские города с самыми хорошими и плохими дорогами

Интересно, что Тюмень в этом списке лидировала и два года назад. Там 85 процентов горожан оценили состояние дорог как хорошее или отличное, а вот низкую оценку никто из опрошенных не поставил. Так, Тюмень заполучила 4,18 баллов из 5.

Как отмечают эксперты, столица Татарстана показала самый впечатляющий прирост среднего балла за два года — сейчас средняя оценка на 0,46 балла выше, чем в 2018, и составляет 3,73.

В Москве 59 процентов жителей поставили дорогам хорошо и отлично. Здесь средний балл составил 3,66 из 5.

Отмечено, что высокие позиции также заняли Набережные Челны, Воронеж, Краснодар, Санкт-Петербург, Кемерово, Пенза и Новокузнецк.

Дороги Новосибирска, Рязани и Иркутска получили всего около 2,7 балла.

Рейтинг составили на основе опроса людей с водительскими правами из 37 городов с населением больше полумиллиона человек. По 1500 респондентов опросили в Москве и Санкт-Петербурге, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 человек из городов-полумиллионников. Респондентам было предложено оценить качество дорожного полотна по шкале от «отлично» до «неудовлетворительно».

Мы живем в огромной стране, и всегда интересно, где и как живут земляки. Кому-то везет с дорогами, кому-то - с природой, кому-то - с солнечными днями.

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