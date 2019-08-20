А у нас в городе тихо, а у вас?..

«Российская газета» опубликовала рейтинг самых тихих и шумных городов РФ, составленный аналитиками портала domofond.ru. В их опросе приняли участие свыше 90 тысяч человек в 200 городах. Им предложили оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по десятибалльной шкале, где 1 — это согласие, а 10 — полное несогласие.

В итоге самым тихим российским городом стал Гурьевск Калининградской области. Его оценили на 8,4 балла. В тройку также попали Ейск с (7,9) и Михайловск (7,8). Всего в десятке семь городов оказались южными.

Самыми шумными стали расположенные в Сибири Киселевск с 4,3 балла и Ленинск-Кузнецк с 5,2.

Кроме того, в рейтинг шумных попали два подмосковных города — Клин и Лобня (по 5,5 балла).

Не все места на свете можно посетить. Но от этого не менее интересно, а как же там, в других городах и весях? Как живется тем людям, насколько у нас все хорошо по сравнению с ними или наоборот плоховато? И очень здорово, что проводятся разные сравнительные исследования и публикуются данные. Возможно, у нас-то еще ой как здорово жить окажется, а мы даже и не подозреваем...

И вот еще о разных результатах:

Polit.ru

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