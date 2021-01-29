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Фильм «Дорогие товарищи!» получил престижную премию американских критиков
По инф. Российской газеты   
29 Января 2021 г.
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Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получил премию американского Национального совета кинокритиков.

Фильм «Дорогие товарищи!» получил престижную премию американских критиков

Престижную награду отечественной ленте присудили в категории «Лучшие фильмы на иностранном языке» за 2020 год. Таких фильмов пять, вместе с «Товарищами» её получили греческие «Яблоки», румынский «Коллектив», французская «Ночь королей» и документалка «Агент крот» совместного производства Чили, США, Германии, Нидерландов и Испании.

Лучшим фильмом совет, напомним, признал картину Спайка Ли «Пятеро одной крови».

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте организации.

Также напомним, что фильм Кончаловского выдвинут на «Оскар» от России.

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