Фильм «Дорогие товарищи!» получил престижную премию американских критиков

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получил премию американского Национального совета кинокритиков.

Престижную награду отечественной ленте присудили в категории «Лучшие фильмы на иностранном языке» за 2020 год. Таких фильмов пять, вместе с «Товарищами» её получили греческие «Яблоки», румынский «Коллектив», французская «Ночь королей» и документалка «Агент крот» совместного производства Чили, США, Германии, Нидерландов и Испании.

Лучшим фильмом совет, напомним, признал картину Спайка Ли «Пятеро одной крови».

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте организации .

Также напомним, что фильм Кончаловского выдвинут на «Оскар» от России.

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