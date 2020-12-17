Дерипаска нашел причину роста цен на продукты

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Миллиардер Олег Дерипаска недоумевает по поводу реакции российских властей и простых граждан на резкий рост цен на отдельные виды продуктов питания.
«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», — указал Дерипаска в своем Telegram-канале.
«Я думаю, в среднем выйдет не меньше, чем 12% годовых. Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?», — задается вопросом бизнесмен.
На его взгляд, «чуда» не произойдет «до тех пор, пока мы предоставляем сельскому хозяйству деньги под ростовщические проценты».
Более того, убежден Дерипаска, «необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки».
Тем временем, сообщила газета «Известия» со ссылкой на свои источники, ведомства предложат правительству РФ зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января и до 1 апреля — именно эти товары драматично подорожали в ноябре за год. На это в жесткой форме несколько раз за последние дни обратил внимание президент РФ Владимир Путин.
Со своей стороны, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил 11 декабря в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Так, ФАС должна представить в Минсельхоз предложения по содержанию и основным параметрам соглашения между производителями продовольственных товаров, торговыми сетями и регулятором рынка, учитывая при этом соблюдение антимонопольного законодательства и законодательства о торговой деятельности.
Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения.
Напомним, 9 декабря президент заявил, что рост цен на базовые продукты в России нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. «Рост на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь», — сказал Путин. И добавил: «При чем тут пандемия».
«Почему цены выросли на 71,5% (цены на сахар с начала года — ред.)?», — спросил Путин. Он добавил: ему докладывают, что «здесь стабилизация определенная происходит, слава богу». И перечислил: подсолнечное масло продолжает расти, рост на — 23,8%, мука — на 12,9%, макароны — на 10,5%, хлеб — на 6,3%. «Это-то почему?», — недоумевал глава государства. И опять повторил, что пандемия здесь ни при чем.
Более того, полагает Путин, рост цен на продукты может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
На следующий день Мишустин устроил разнос министрам и вице-премьерам за то, что «пустили на самотек» ситуацию с ценами на отдельные виды продуктов. Он также призвал производителей и торговые сети умерить пыл в повышении цен на продукты и не «наживаться на людях».
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