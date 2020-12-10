Эксперты заявили о репрессиях в отношении российских медиков

В отношении медиков применяется тот же репрессивный аппарат, что и к убийцам. Об этом на пресс-конференции в Национальной медицинской палате заявил главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава России по ЦФО, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Дегтярев.

Пресс-конференция был посвящена делу калининградского неонатолога Элины Сушкевич, которая обвиняется в убийстве новорожденного. По версии следствия, главврач родильного дома, опасаясь, что он умрет и «испортит статистику» роддома, решила его убить. Дорогостоящий препарат для поддержания жизни она «ради экономии» вводить младенцу не стала, а для совершения убийства привлекла врача Сушкевич, которая ввела ребенку смертельную дозу лекарственного препарата «магния сульфат», после чего младенец умер. По этому поводу высказался Дмитрий Дегтярев.

Дмитрий Дегтярев

«Если эта вакханалия по отношению к врачам не прекратится, общество останется у разбитого корыта, — заявил Дегтярев. — Останутся в медицине только те, кто будет выполнять инструкции, и будет все меньше и меньше людей, которые станут бороться за жизнь такого ребенка до конца. Мы должны перестроить систему взаимодействия медицинского сообщества и правоохранительных структур. У нас есть Национальная медицинская палата. Во всем мире такие спорные вопросы решаются именно внутри профессионального сообщества».

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По его словам, если медицинское сообщество приходит к выводу, что имело место нарушение уголовного права, тогда оно обращается к Следственному комитету.

Элина Сушкевич

На пресс-конференции также упомянули, что за последние 7-8 лет количество уголовных дел против врачей в России выросло в семь раз: 27% против хирургов, 17% против акушеров-гинекологов, 13% против анестезиологов-реаниматологов. По данным опроса Российского общества неонатологов, проведенного в мае этого года, больше 50% неонатологов готовы уйти из профессии из-за появления в Уголовном кодексе статьи о врачебных ошибках.

Экспертов, присутствующих на пресс-конференции, смутило то, что обвинение Сушкевич строится на показаниях одного прямого свидетеля, врача Татьяны Косаревой, в должностные обязанности которой входило лечение ребенка. Другим доказательством в деле являются выводы экспертизы об отравлении магнием. Медики с выводами судебно-медицинской экспертизы не согласились и упрекнули суд в отказе выслушивать специалистов защиты. Обвинения, которые предъявили калининградскому неонатологу Элине Сушкевич, на пресс-конференции посчитали безосновательными.

Медики - те же люди, а значит, и им свойственно ошибаться. А если прибавить к этому то, что врачам зачастую приходится работать на несколько ставок, думать о том, как прокормить семью, то вот и получится, что пациенты не всегда получают должного внимания. А ведь часто нужно не просто глянуть на симптомы, но и провести более детальные обследования и только потом уже назначать лечение. И еще один важный вопрос - это ответственность врачей за свои ошибки. Чаще всего медики отделываются условным наказанием, а потом продолжают работать. А ведь важно, чтобы люди были защищены от таких вот врачей...



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