ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Эксперты заявили о репрессиях в отношении российских медиков
По инф. rosbalt.ru   
10 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В отношении медиков применяется тот же репрессивный аппарат, что и к убийцам. Об этом на пресс-конференции в Национальной медицинской палате заявил главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава России по ЦФО, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Дегтярев.

Эксперты заявили о репрессиях в отношении российских медиков

Пресс-конференция был посвящена делу калининградского неонатолога Элины Сушкевич, которая обвиняется в убийстве новорожденного. По версии следствия, главврач родильного дома, опасаясь, что он умрет и «испортит статистику» роддома, решила его убить. Дорогостоящий препарат для поддержания жизни она «ради экономии» вводить младенцу не стала, а для совершения убийства привлекла врача Сушкевич, которая ввела ребенку смертельную дозу лекарственного препарата «магния сульфат», после чего младенец умер. По этому поводу высказался Дмитрий Дегтярев.

  • Дмитрий Дегтярев

«Если эта вакханалия по отношению к врачам не прекратится, общество останется у разбитого корыта, — заявил Дегтярев. — Останутся в медицине только те, кто будет выполнять инструкции, и будет все меньше и меньше людей, которые станут бороться за жизнь такого ребенка до конца. Мы должны перестроить систему взаимодействия медицинского сообщества и правоохранительных структур. У нас есть Национальная медицинская палата. Во всем мире такие спорные вопросы решаются именно внутри профессионального сообщества».

По теме:

По его словам, если медицинское сообщество приходит к выводу, что имело место нарушение уголовного права, тогда оно обращается к Следственному комитету.

  • Элина Сушкевич

На пресс-конференции также упомянули, что за последние 7-8 лет количество уголовных дел против врачей в России выросло в семь раз: 27% против хирургов, 17% против акушеров-гинекологов, 13% против анестезиологов-реаниматологов. По данным опроса Российского общества неонатологов, проведенного в мае этого года, больше 50% неонатологов готовы уйти из профессии из-за появления в Уголовном кодексе статьи о врачебных ошибках.

Экспертов, присутствующих на пресс-конференции, смутило то, что обвинение Сушкевич строится на показаниях одного прямого свидетеля, врача Татьяны Косаревой, в должностные обязанности которой входило лечение ребенка. Другим доказательством в деле являются выводы экспертизы об отравлении магнием. Медики с выводами судебно-медицинской экспертизы не согласились и упрекнули суд в отказе выслушивать специалистов защиты. Обвинения, которые предъявили калининградскому неонатологу Элине Сушкевич, на пресс-конференции посчитали безосновательными.

Медики - те же люди, а значит, и им свойственно ошибаться. А если прибавить к этому то, что врачам зачастую приходится работать на несколько ставок, думать о том, как прокормить семью, то вот и получится, что пациенты не всегда получают должного внимания. А ведь часто нужно не просто глянуть на симптомы, но и провести более детальные обследования и только потом уже назначать лечение. И еще один важный вопрос - это ответственность врачей за свои ошибки. Чаще всего медики отделываются условным наказанием, а потом продолжают работать. А ведь важно, чтобы люди были защищены от таких вот врачей...

Еще заголовки на тему:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 