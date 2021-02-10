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Эксперты ВОЗ: коронавирус никак с летучими мышами не связан

По инф. polit.ru   
10 Февраля 2021 г.
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на основе эпидемиологической информации невозможно установить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане. Представители организации рассказали об итогах своей поездки в Китай.

Эксперты ВОЗ: версия о попадании коронавируса на рынок через летучих мышей маловероятна

Глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что специалисты не нашли в дикой природе Китая коронавирус-предок передающегося людям Sars-Cov-2. По его словам, версия о попадании вируса на рынок напрямую через летучих мышей маловероятна. Он предположил, что был промежуточный носитель вируса.

Эксперты ВОЗ утверждают, что животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено. Вспышки ковида, помимо рынка в Ухане, были в то время и на других торговых точках.

14 января группа представителей ВОЗ прибыла в Ухань. В состав делегации вошли ученые и медики из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. Они прошли 14-дневный карантин и приступили к исследованиям.

Эксперт от России Владимир Дедков рассказал, что рынок в китайском Ухане, откуда, предположительно, началось распространение коронавируса, имеет все условия для этого. Однако это не означает, что вирус возник именно там.

А вот еще заголовки о тайне происхождения этого загадочного вируса:

Polit.ru

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