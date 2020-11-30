Эксперт ВОЗ объяснила, как коронавирус мог перейти к человеку

Коронавирус SARS-CoV-2 перешел к человеку от одного или несколько видов животных. Это наиболее вероятный сценарий, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Как пояснил в ходе онлайн-сессии в официальном аккаунте ВОЗ в Twitter старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс, рассматриваются два наиболее вероятных сценария перехода вируса к человеку. Первый сценарий — это когда вирус напрямую перешел к человеку от летучей мыши. Но ученые сейчас в этом усомнились, хотя в начале пандемии такие версии были приоритетными.

«Более вероятный сценарий — это когда вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — приводит высказывания Конингса РИА Новости.

По словам эксперта, если удастся найти ту версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, то это поможет понять, какие изменения в вирусе важны для заражения людей и создавать более эффективные вакцины и лекарства. Сейчас, по его словам, проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для вируса. Эксперт при этом отметил, что уже есть случаи заражения коронавирусом кошек и собак. Поэтому для них тоже нужно разрабатывать вакцины.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико пояснял «РГ», что промежуточные хозяева у коронавирусов — разные. В случае с SARS (атипичная пневмония) — это были мелкие млекопитающие (гималайские циветты, барсуки, енотовидные собаки и др). Для возбудителя MERS (ближневосточный респираторный синдром) — одногорбые верблюды (дромадеры). В случае с новым коронавирусом считается, что это мелкие млекопитающие муравьеды — панголины (геномная последовательность на 99% идентична геному коронавируса).

«Переход возбудителя от животного к человеку, адаптация его к новой экологической нише, приобретение способности к последующей передаче в человеческой популяции в ряде случаев происходит довольно быстро и всегда несет в себе колоссальную опасность развития эпидемий», — считает ученый.

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