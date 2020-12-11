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Эксперты рассказали, как выбрать спелые и вкусные мандарины
По инф. rosbalt.ru   
11 Декабря 2020 г.
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В Россию чаще всего везут мандарины из Марокко, Турции, Китая, Испании и Абхазии. Эксперты рассказали, как не ошибиться при выборе плодов.

Эксперты рассказали, как выбрать спелые и вкусные мандарины

«По внешнему виду каждый мандарин должен быть свежим, чистым, без механических повреждений, с ровно срезанной у основания плодоножкой. Окраска кожуры — от светло-оранжевой до оранжевой. Если она легко и почти целиком отстает от плода, значит, он спелый. Один из главных показателей свежести — ярко выраженный запах», — отметили специалисты.

Бытует мнение, что мандарины с листочками и веточками недавно сорваны с ветки. Как заверили в центре, на самом деле это маркетинговый ход: листья долго сохраняют зеленый цвет, а за вес веточек придется переплатить.

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«Не допускаются в реализацию плоды загнившие, заплесневевшие, давленые, подмороженные, зеленые, с признаками сморщивания и обезвоживания, с повреждениями, затрагивающими мякоть», — объяснили эксперты.

По их словам, мандарины должны храниться в чистых и сухих помещениях, при температуре от 2 до 6 градусов тепла. На улице же в холод есть риск приобрести подмороженные образцы.

«Если вы купили плоды заранее и хотите сохранить их до праздника, то лучше хранить в холодильнике при температуре плюс 6 градусов», — уточнили в учреждении.

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По инф. rosbalt.ru

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