Эксперты рассказали, как выбрать спелые и вкусные мандарины

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
В Россию чаще всего везут мандарины из Марокко, Турции, Китая, Испании и Абхазии. Эксперты рассказали, как не ошибиться при выборе плодов.
«По внешнему виду каждый мандарин должен быть свежим, чистым, без механических повреждений, с ровно срезанной у основания плодоножкой. Окраска кожуры — от светло-оранжевой до оранжевой. Если она легко и почти целиком отстает от плода, значит, он спелый. Один из главных показателей свежести — ярко выраженный запах», — отметили специалисты.
Бытует мнение, что мандарины с листочками и веточками недавно сорваны с ветки. Как заверили в центре, на самом деле это маркетинговый ход: листья долго сохраняют зеленый цвет, а за вес веточек придется переплатить.
Ветеран из Татарстана Гиндулла Сахипов получил орден Красной Звезды за подвиги, совершенные за несколько дней до завершения Великой Отечественной войны. В октябре этого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.
Среди звезд шоу-бизнеса одни утверждают, что их молодость и красота - это результат здорового образа жизни и хорошей наследственности, а другие спокойно признаются, что обращаются к пластическим хирургам и косметологам.
В последнее время российское экспертное сообщество, особенно это касается политологов, в буквальном смысле запуталось, пытаясь дать точный прогноз по формату предстоящего транзита власти в стране или определить, каким образом президент Владимир Путин собирается распоряжаться имеющейся властью в ближайшем будущем.
Известный фразеологизм «Ни пуха, ни пера!», на который у русских издавна принято отвечать: «К черту!» имеет весьма древнее происхождение. Во фразе «ни пуха, ни пера» пух и перо метонимически уподоблялись зверю и птице, которые и были основной добычей охотника.
Землетрясение, которое произошло на Байкале рано утром 10 декабря, оказалось самым сильным для центральной части озера с 1999 года. Об этом сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне. Он вступит в силу с 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут. Жители области должны будут перевести стрелки часов на час назад.
Наверное, некоторые наши читатели уже знают, что такое стрим. А если нет, то поясним, что это трансляция действий, которые происходят, в режиме реального времени. И за происходящим действом наблюдают зрители, кому интересно, конечно. На платформе YouTube очень много стримеров. По большей части это молодые люди. Но в поле нашего зрения попали и несколько бабушек, о некоторых из которых мы писали. Это Ширли Карри, пенсионерка из американского штата Вирджиния, Анна Сандалова, из Искитима Новосибирской области. А теперь вот и дедушку-стримера удалось отыскать. Новый герой рубрики про взрослых блогеров – Евгений Николаевич. Ему больше 60 лет, он ведет стримы на вышеобозначенном видеохостинге на канале «Дед Стример» каждый день в определенные часы по московскому времени. Обозначил в визитке, что играет как может, без наворотов. И кому любопытно, могут смотреть.
Цены на говядину в России установили в нынешнем году новый рекорд, и за январь–сентябрь производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%, сообщили в Национальном союзе мясопереработчиков.
К курению и употреблению алкоголя в России наиболее склонны жители Сибири и Дальнего Востока, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование склонности жителей РФ к вредным привычкам по итогам 2017–2019 годов.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.