В Абхазии созрел рекордный урожай мандаринов к Новому году

С середины сентября из Абхазии в Россию ввезено почти семь тысяч тонн цитрусовых, а также более 800 тонн фейхоа и 500 тонн хурмы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда год был не особо урожайным на мандарины.

В среднем в сутки российско-абхазскую границу пересекает до ста грузовых машин с сельхозпродукцией из соседней страны, ввозится более 200 тонн цитрусовых.

Кроме того, цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты, включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю. При ввозе такой продукции свыше пяти килограммов обязательно наличие фитосанитарного сертификата.

При покупке мандаринов главное — обращать внимание на их внешний вид. Они должны быть свежими, цельными, чистыми. А еще вопреки распространенному мнению листочки на мандаринах — это не показатель свежести. А

В день можно съедать 2-3 мандарина, но делать это надо не на голодный желудок.

Цитрусовые, в том числе, и мандарины богаты витамином С, и являются одними из самых эффективных «пробудителей», особенно зимой. Свежевыжатый сок из цитрусовых перед завтраком наполняет организм солнечной энергией, приводит его в тонус и заставляет работать мозг и желудок.

На российско-абхазской границе фиксируется большое количество нарушений, связанных с перемещением сельхозпродукции из Абхазии. В основном это несоблюдение запретов и ограничений, не предоставление разрешительных документов на перевозимую продукцию физлицами.

Всего с начала мандаринового сезона этого года возбуждено примерно сто дел об административных правонарушениях, а также пресечен незаконный ввоз из соседней страны более пяти тысяч килограммов цитрусовых.

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