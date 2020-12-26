Экономист раскритиковал планы по освобождению коррупционеров от «уголовки»

Правительство предложило не карать коррупционеров при определенных обстоятельствах. Это предложение жестко раскритиковал бывший глава Минэкономики, лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев.

«Борьба с коррупцией выходит на новый уровень. Следующий шаг — официальное узаконивание», — написал политик в своем микроблоге.

Отметим, что законодательная инициатива принадлежит правительству во главе с Михаилом Мишустиным. Власти внесли в Госдуму законопроект, регламентирующий, когда чиновники смогут не нести ответственность за коррупцию.

Министры предлагают не карать коррупционеров в случаях чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств вне контроля лиц, которых заподозрили в несоблюдении антикоррупционных ограничений. В частности, под эту категорию попадают стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, войны и теракты.

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По инф. rosbalt.ru

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