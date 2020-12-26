Экономист раскритиковал планы по освобождению коррупционеров от «уголовки»

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Правительство предложило не карать коррупционеров при определенных обстоятельствах. Это предложение жестко раскритиковал бывший глава Минэкономики, лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев.
«Борьба с коррупцией выходит на новый уровень. Следующий шаг — официальное узаконивание», — написал политик в своем микроблоге.
Отметим, что законодательная инициатива принадлежит правительству во главе с Михаилом Мишустиным. Власти внесли в Госдуму законопроект, регламентирующий, когда чиновники смогут не нести ответственность за коррупцию.
Министры предлагают не карать коррупционеров в случаях чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств вне контроля лиц, которых заподозрили в несоблюдении антикоррупционных ограничений. В частности, под эту категорию попадают стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, войны и теракты.
В сознании русских людей, как язычников, так и христиан, вода всегда наделялась магическими свойствами и использовалась в самых разных обрядовых действиях. В традиционной культуре особую ценность представляла так называемая «непочатая вода», набираемая в определённое время в строго установленном порядке. Именно она обладала самым мощным целебным действием и сакральной силой, поскольку наполнять ею сосуды необходимо было до появления первых солнечных лучей, когда ещё ни один смертный не черпал воды из данного источника. «Непочатую воду» иначе можно именовать нетронутой или непитой водой, в которой за ночь аккумулировались и преумножались чудодейственные чары.
В Петербурге из Городской больницы святого Георгия выписали 60 пациентов, у которых фиксировали 100-процентное поражение легких на фоне COVID-19. Об этом рассказали главврач клиники Валерий Стрижелецкий и его заместитель Игорь Иванов.
По данным Росстата, уровень бедности в России вырос до 13,5 % против 12,7 % во 2-м квартале 2019 года. Процент россиян, которые сами указывают на свое бедственное положение, в несколько раз больше цифр официальной статистики. Так сколько же бедных в России и как считать?
Актёр Сергей Маковецкий за свою долгую карьеру сыграл много интересных ролей, как в кино, так и в театре. Он получил признание коллег и зрителей, но о своей личной жизни Сергей Васильевич рассказывает очень неохотно.
К такому выводу по результатам осмотра полигона пришли участники межведомственного совещания, которое сегодня провел депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.
Viatti Bosco Nordico вошли в тройку лучших зимних шипованных шин в рейтинге Информационного агентства «365 дней». Среди достоинств линейки, выпускаемой Шинным бизнесом Группы «Татнефть» KAMA TYRES, эксперты отметили износостойкость, надежное крепление шипов, курсовую устойчивость и безопасность в том числе, и в гололед.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.