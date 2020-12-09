Бастрыкин: в России с начала года возбудили более 15 тысяч дел о коррупции

Следственный комитет РФ с начала 2020 года возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его данным, это на 4% больше, чем в 2019 году.

Расследовано в текущем году более 15,8 тыс. преступлений, связанных с дачей и получением взяток. Их фигурантами стали более 7,4 тыс. человек.

«В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 млрд рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей», — рассказал Бастрыкин.

В 2011 года следственные органы передали в суды более 90 тыс. коррупционных дел.

Бастрыкин назвал коррупционные преступления «транснациональной проблемой, которая снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства».

Интервью главы СК приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. В этот день государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

Как мы говорили уже не раз, проблема коррупции не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят скандалы. А они, в свою очередь, используются лишь как способ избавиться от конкурента - а еще создать у общества иллюзию "непримиримой борьбы с коррупционерами". А вот еще заголовки о взяточничестве: В Красноярске врача оштрафовали за помощь уклонисту от армии... на три миллиона!

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Polit.ru

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