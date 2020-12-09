ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Бастрыкин: в России с начала года возбудили более 15 тысяч дел о коррупции
По инф. polit.ru   
09 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Следственный комитет РФ с начала 2020 года возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его данным, это на 4% больше, чем в 2019 году.

Бастрыкин: в России с начала года возбудили более 15 тыс. дел о коррупции

Расследовано в текущем году более 15,8 тыс. преступлений, связанных с дачей и получением взяток. Их фигурантами стали более 7,4 тыс. человек.

«В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 млрд рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей», — рассказал Бастрыкин.

В 2011 года следственные органы передали в суды более 90 тыс. коррупционных дел.

Бастрыкин назвал коррупционные преступления «транснациональной проблемой, которая снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства».

  • Интервью главы СК приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. В этот день государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

Как мы говорили уже не раз, проблема коррупции не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят  скандалы. А они, в свою очередь, используются лишь как способ избавиться от конкурента - а еще создать у общества иллюзию "непримиримой борьбы с коррупционерами".

А вот еще заголовки о взяточничестве:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 